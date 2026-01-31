Le dernier week-end des soldes d’hiver est lancé, et c’est maintenant ou jamais pour en profiter. Amazon propose encore des remises solides sur le high-tech, la maison et les équipements du quotidien.
Janvier touche à sa fin, et avec lui les soldes d’hiver 2026. Ce week-end est la toute dernière opportunité pour faire de bonnes affaires avant la clôture officielle, prévue mardi 3 février à 23h59. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le temps de comparer les prix ces dernières semaines, nous avons réuni les 50 meilleures offres Amazon encore disponibles.
PC portables, smartphones, écrans, objets connectés, électroménager ou accessoires indispensables : la sélection couvre tous les usages. Les stocks sont limités et certaines remises peuvent disparaître à tout moment. C’est la dernière ligne droite pour acheter moins cher avant la fin des soldes.
Top 50 bons plans Amazon pour le dernier week-end des soldes d’hiver
📱 Smartphones & montres connectées
- Google Pixel 9a 128 Go à 369,99 € au lieu de 549,00 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8+512 Go à 399,90 € au lieu de 941,19 €
- Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8+256 Go à 299,90 € au lieu de 353,00 €
- HONOR 400 Lite 5G 256 Go à 199,90 € au lieu de 229,90 €
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go à 1 199,00 € au lieu de 1 329,00 €
- Xiaomi Redmi Watch 5 Active à 28,99 € au lieu de 39,99 €
🖥️ Écrans bureautiques & gaming
- Écran MSI Pro MP252 Full HD 100 Hz 24,5" à 69,99 € au lieu de 99,99 €
- MSI MAG QD-OLED écran gaming 26,5" à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- Lenovo Legion R27qe Gen2 écran gaming 27" à 149,99 € au lieu de 229,00 €
🎮 Gaming & accessoires PC
- CORSAIR KATAR Elite Wireless souris gaming à 39,99 € au lieu de 79,99 €
- Logitech G203 LIGHTSYNC souris gaming à 18,99 € au lieu de 44,99 €
🎧 Audio, TV & divertissement
- Amazon Fire TV Stick HD (nouvelle génération) à 27,99 € au lieu de 44,99 €
- Amazon Fire TV Stick 4K Max (nouvelle génération) à 49,99 € au lieu de 79,99 €
- JBL GO 4 enceinte Bluetooth à 38,00 € au lieu de 49,99 €
- Apple AirPods 4 à 119,00 € au lieu de 149,00 €
- Apple AirPods Pro 3 à 229,00 € au lieu de 249,00 €
- XGIMI MoGo 4 Mini vidéoprojecteur 1080p à 459,00 € au lieu de 599,00 €
- XGIMI MoGo 2 Pro vidéoprojecteur portable à 339,00 € au lieu de 449,00 €
- Vidéoprojecteur Android 11 Full HD à 99,99 € au lieu de 129,99 €
🏠 Maison connectée & sécurité
- Amazon Echo Show 5 (nouvelle génération) à 64,99 € au lieu de 109,99 €
- Amazon Echo Spot (nouvelle génération) à 59,99 € au lieu de 94,99 €
- Kit Ring Alarm XL à 349,99 € au lieu de 547,89 €
- Ring Caméra intérieure à 34,99 € au lieu de 49,99 €
- Tapo C200C caméra Wi-Fi 360° à 17,90 € au lieu de 22,90 €
🧹 Aspirateurs & entretien des sols
- Tineco Floor One i6 Stretch aspirateur laveur à 219,00 € au lieu de 399,00 €
- Rowenta X-Clean 10 aspirateur laveur sans fil à 449,99 € au lieu de 569,99 €
- Dreame H15 Pro Heat aspirateur laveur à 529,00 € au lieu de 699,00 €
- Lefant M3 Max robot aspirateur laveur à 339,99 € au lieu de 999,99 €
- Dreame D20 Pro Plus robot aspirateur à 229,00 € au lieu de 349,00 €
🍳 Cuisine & électroménager
- Ninja Foodi FlexDrawer Air Fryer 10,4 L à 199,99 € au lieu de 279,99 €
- Tefal Ingenio batterie de cuisine 20 pièces à 129,99 € au lieu de 229,99 €
- De’Longhi Magnifica S machine à café à 279,99 € au lieu de 349,00 €
🔌 Accessoires & objets du quotidien
- Anker Chargeur USB-C Nano II 65 W à 25,99 € au lieu de 49,99 €
- Apple AirTag 1 à 29,99 € au lieu de 39,00 €
- UGREEN FineTrack Duo lot de 4 traceurs à 37,49 € au lieu de 49,99 €
- INIU batterie externe 10 000 mAh 22,5 W à 19,99 € au lieu de 26,99 €
- HP DeskJet 2820e imprimante tout-en-un à 39,99 € au lieu de 59,90 €
- Philips OneBlade 360 QP2724/31 à 29,99 € au lieu de 49,99 €
Quels produits choisir pour le dernier week-end des soldes d’hiver ?
Si vous achetez ce week-end, l’objectif est simple : viser des produits utiles sur la durée, avec une vraie baisse de prix, et éviter les achats impulsifs peu rentables.
Les PC portables Lenovo et Dell restent une valeur sûre pour s’équiper en télétravail, études ou usage familial. À ce niveau de remise, ils offrent un excellent compromis entre performances, fiabilité et prix, surtout en fin de soldes.
Côté smartphones, le Google Pixel 9a et le Redmi Note 15 Pro se distinguent par leur polyvalence. Appareil photo, autonomie, mises à jour logicielles : ce sont des modèles équilibrés, rarement aussi bien positionnés hors période de soldes.
Les aspirateurs laveurs Dreame, Tineco ou Rowenta représentent un investissement plus conséquent, mais pertinent. Les soldes sont souvent le seul moment de l’année où ces appareils voient leur prix chuter de manière significative.
Pour les achats rapides et utiles, les Fire TV Stick, Echo, AirPods ou enceintes Bluetooth sont idéaux. Leur installation est simple, les usages immédiats, et ce sont souvent les premiers produits à repasser au prix fort après la fin des soldes.
Pourquoi ces promos Amazon sont intéressantes aujourd’hui ?
Ce week-end correspond au dernier temps fort des soldes d’hiver 2025. Historiquement, c’est à ce moment-là que les marchands appliquent leurs meilleures remises pour écouler les stocks restants avant la clôture légale.
Amazon ajuste ses prix en temps réel et retire progressivement certaines offres. Une fois le cap du mardi 3 février à 23h59 passé, les promotions disparaissent et les tarifs reviennent à la normale, parfois dès le lendemain.
Les produits sélectionnés ici sont des références populaires, vendues toute l’année, ce qui permet de comparer facilement leur prix hors soldes. Les remises observées sont donc réelles et mesurables, pas des baisses artificielles.
Autre avantage : les délais de livraison restent courts ce week-end, ce qui n’est pas toujours le cas lors des dernières heures des soldes. Acheter maintenant permet d’éviter les ruptures de stock et les délais rallongés.
En clair, c’est le meilleur moment pour acheter, sans attendre une hypothétique baisse supplémentaire qui, dans la majorité des cas, n’aura pas lieu après mardi.
