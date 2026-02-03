Présenté comme une version plus accessible de la génération iPhone 16, l’iPhone 16e entend proposer l’essentiel de l’expérience Apple récente sans viser le très haut de gamme. Amazon le propose actuellement à 599 € au lieu de 719 €, une baisse notable pour un smartphone encore très récent dans la gamme.

Ce bon plan peut avoir du sens pour celles et ceux qui souhaitent renouveler un iPhone vieillissant, accéder aux nouveautés logicielles à venir et conserver un format compact de 6,1 pouces, sans basculer vers les modèles Pro plus coûteux. L’offre est visible directement chez Amazon, dans le cadre des toutes dernières heures des soldes.