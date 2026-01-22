Pensées pour se placer derrière un téléviseur, sous un écran PC ou à l’horizontale sur un meuble, les barres Hue Play se distinguent par leur design discret et leur grande flexibilité d’installation. Chaque barre peut être positionnée verticalement ou horizontalement, grâce aux supports fournis.

Côté éclairage, Philips propose ici une gestion complète des couleurs (White and Color Ambiance), avec plusieurs millions de teintes accessibles depuis l’application Hue. L’utilisateur peut ainsi créer des ambiances statiques, synchroniser les lumières avec la musique, ou aller plus loin avec une synchronisation dynamique via un Hue Bridge (non inclus).

L’intégration dans un écosystème domotique est l’un des points forts du produit. Les barres sont compatibles avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, ce qui permet de piloter l’éclairage à la voix ou via des scénarios automatisés. Une solution idéale pour celles et ceux qui possèdent déjà d’autres produits Hue.