Créer une ambiance lumineuse immersive sans se lancer dans une installation complexe est aujourd’hui plus accessible que jamais. À l’occasion de la troisième démarque des soldes d’hiver, Philips Hue Play voit son prix chuter de manière significative sur Amazon.
Le pack de 2 barres lumineuses Philips Hue Play White and Color Ambiance est actuellement proposé à 97,99 € au lieu de 139,99 € sur Amazon. Une offre intéressante pour celles et ceux qui souhaitent améliorer l’ambiance de leur espace TV ou gaming avec un éclairage connecté polyvalent et bien intégré à l’écosystème Hue.
Pourquoi choisir les Philips Hue Play ?
- 16 millions de couleurs
- Compatible avec Alexa
- Montage flexible
- Effets lumineux variés
- Connexion Bluetooth
- Usage limité à l'intérieur
- Nécessite un hub pour certaines fonctionnalités
Philips Hue Play : un éclairage connecté pensé pour le divertissement
Conçues pour accompagner les usages multimédias, les barres Philips Hue Play s’adressent avant tout aux amateurs de home cinéma, de jeux vidéo et de configurations PC soignées. Comme l’explique le test Clubic des Philips Hue Play, ces barres misent davantage sur l’ambiance que sur l’éclairage principal, avec une approche clairement orientée immersion et personnalisation.
Des caractéristiques adaptées aux usages TV et gaming
Pensées pour se placer derrière un téléviseur, sous un écran PC ou à l’horizontale sur un meuble, les barres Hue Play se distinguent par leur design discret et leur grande flexibilité d’installation. Chaque barre peut être positionnée verticalement ou horizontalement, grâce aux supports fournis.
Côté éclairage, Philips propose ici une gestion complète des couleurs (White and Color Ambiance), avec plusieurs millions de teintes accessibles depuis l’application Hue. L’utilisateur peut ainsi créer des ambiances statiques, synchroniser les lumières avec la musique, ou aller plus loin avec une synchronisation dynamique via un Hue Bridge (non inclus).
L’intégration dans un écosystème domotique est l’un des points forts du produit. Les barres sont compatibles avec Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, ce qui permet de piloter l’éclairage à la voix ou via des scénarios automatisés. Une solution idéale pour celles et ceux qui possèdent déjà d’autres produits Hue.
