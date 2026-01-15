Le traceur Bluetooth de Ugreen facilite la localisation de vos objets du quotidien, tout en profitant d'une remise rarement observée sur ce type d'accessoire connecté.
Le Ugreen FineTrack Duo Tag affiche actuellement une baisse de 25 %, avec un prix final à 37,49 € sur Amazon, soit son tarif le plus bas jamais vu. Ce localisateur Bluetooth s'utilise pour retrouver clés, portefeuille ou sac, au quotidien comme en déplacement.
Il fonctionne à la fois avec iOS Find My et Android Find Hub, ce qui simplifie la gestion de vos objets, même si vous changez de smartphone. On peut trouver que la recharge en USB-C apporte un vrai côté pratique, évitant l'achat de piles classiques. Certains diront que ce type d'accessoire paraît anecdotique, mais on se rend vite compte de son utilité après avoir cherché son trousseau pendant dix minutes.
Ce traceur retrouve facilement un objet perdu grâce à une alerte sonore de 80 dB. La batterie se recharge en USB-C, pour une autonomie annoncée d'un an. Il s'intègre aux réseaux d'appareils Apple et Android, ce qui élargit les possibilités de localisation même hors de portée directe.
- Fonctionne avec iOS (dès 14.5) et Android (dès 9.0)
- Autonomie d'un an par charge USB-C
- Alerte sonore 80 dB pour retrouver l'objet à proximité
- Suivi à distance via le réseau Find My ou Find Hub
- Partage de localisation avec proches depuis l'application
- Incompatible avec versions antérieures à iOS 14.5 ou Android 9.0
- Impossible d'utiliser simultanément sur iOS et Android
- Ne convient pas au suivi d'animaux ou d'enfants
Une localisation facile au quotidien
Le traceur Ugreen s'adresse à celles et ceux qui égarent souvent leurs clés ou leur portefeuille. Il fonctionne aussi bien pour un sac, un vélo ou une valise, à la maison comme en déplacement. L'association avec les applications Find My d'Apple et Find Hub d'Android rend la localisation accessible, même si l'on change de téléphone ou d'écosystème. L'autonomie d'un an sur une seule charge limite les contraintes, avec un rappel automatique en cas de batterie faible. On apprécie la simplicité de la recharge en USB-C, surtout quand on a déjà ce type de câble à la maison.
Le volume sonore du bip, à 80 dB, aide à retrouver rapidement un objet caché sous une pile de vêtements ou coincé entre deux sièges. La possibilité de partager l'emplacement avec un proche peut rassurer, notamment en voyage ou lors d'un trajet à plusieurs. Certains diront que ce genre de produit ressemble à un gadget, mais il répond concrètement à un besoin quotidien : retrouver ce qui compte sans perdre de temps.
Un positionnement adapté pour le quotidien
Amazon affiche l'Ugreen FineTrack Duo Tag à 37,49 €. Le format compact et la compatibilité multiplateforme en font un choix pratique pour qui utilise à la fois iOS et Android. Ce traceur s'intègre facilement dans un trousseau ou un portefeuille. Il s'adresse à celles et ceux qui cherchent une solution fiable pour retrouver leurs objets, sans contrainte technique ni recharge fréquente.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.