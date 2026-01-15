Le traceur Ugreen s'adresse à celles et ceux qui égarent souvent leurs clés ou leur portefeuille. Il fonctionne aussi bien pour un sac, un vélo ou une valise, à la maison comme en déplacement. L'association avec les applications Find My d'Apple et Find Hub d'Android rend la localisation accessible, même si l'on change de téléphone ou d'écosystème. L'autonomie d'un an sur une seule charge limite les contraintes, avec un rappel automatique en cas de batterie faible. On apprécie la simplicité de la recharge en USB-C, surtout quand on a déjà ce type de câble à la maison.

Le volume sonore du bip, à 80 dB, aide à retrouver rapidement un objet caché sous une pile de vêtements ou coincé entre deux sièges. La possibilité de partager l'emplacement avec un proche peut rassurer, notamment en voyage ou lors d'un trajet à plusieurs. Certains diront que ce genre de produit ressemble à un gadget, mais il répond concrètement à un besoin quotidien : retrouver ce qui compte sans perdre de temps.