Entre les matchs de foot passionnants du week-end et les sorties cinéma qui continuent de rythmer les soirées, une question se pose souvent : comment concilier sport et divertissement à domicile sans multiplier les abonnements coûteux ?
CANAL+ apporte une réponse claire avec une offre spéciale à 19,99€ pendant 24 moisqui combine l’accès aux plus belles rencontres de football et un catalogue riche de films et séries, accessible à la télévision comme en streaming.
Une offre taillée pour les passionnés de football
De nombreuses rencontres importantes se jouent dans les grands championnats européens — de la Ligue 1 au Clasico espagnol, en passant par les chocs de Premier League — et CANAL+ Sport est l’une des plateformes qui permettent de suivre ces affiches en direct. Que vous vouliez regarder un match clé de votre club favori ou simplement profiter du spectacle offert par des confrontations de haut niveau, cette offre donne accès à une large palette de chaînes sportives et de contenus en direct.
Les outils intégrés (comme le replay, la pause en direct ou le multi-écran via l’application) vous permettent de suivre le match en même temps que vos proches, même si vous êtes en déplacement. C’est une solution idéale pour ne rien manquer d’un week-end où le ballon est au centre de toutes les conversations.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Une programmation cinéma et séries qui vaut le détour
Mais l’intérêt de cette offre ne s’arrête pas au sport. CANAL+ Cinéma propose également un catalogue riche et varié de films récents, de classiques du cinéma et de séries originales. Que vous préfériez un blockbuster hollywoodien, un film d’auteur ou une série dramatique ou comique à binge-watcher, la plateforme dispose de contenus adaptés à tous les goûts.
Pour les soirées où aucun match n’est programmé, ou pour ceux qui souhaitent simplement se détendre après une grosse journée de sport, cette dimension cinéma fait de l’offre CANAL+ une alternative complète aux plateformes de streaming classiques.
Suivi en direct ou en streaming : la flexibilité avant tout
L’un des atouts majeurs de l’offre réside dans sa polyvalence d’accès. Vous pouvez regarder les matchs et les films directement sur votre téléviseur, mais aussi sur smartphone, tablette ou ordinateur via l’application mobile. L’accès en streaming permet donc de vivre l’expérience CANAL+ où que vous soyez, que ce soit sur le canapé, en déplacement ou même en pause au travail.
Cette flexibilité est particulièrement utile lorsque plusieurs événements importants se déroulent simultanément — par exemple un match de championnat en début de soirée et une sortie cinéma attendue plus tard dans la nuit. Plus besoin de jongler entre différentes applications ou abonnements, tout est centralisé.
Pourquoi c’est une bonne affaire
L’intérêt de cette offre ne se limite pas à la quantité de contenus disponibles, mais aussi à la valeur qu’elle représente pour un public qui aime autant le sport que le cinéma. Pour un tarif souvent plus accessible qu’un cumul d’abonnements séparés (sport + SVOD + cinéma), cette formule simplifie l’accès à une grande diversité de programmes tout en réduisant la facture mensuelle.
Et parce qu’elle combine les rendez-vous sportifs incontournables avec un catalogue de divertissement riche et régulièrement mis à jour, elle correspond particulièrement bien aux besoins des foyers modernes — ceux qui regardent un match entre amis un samedi soir, puis un bon film en famille le lendemain.
Que vous soyez un fan de football à l’affût des meilleures affiches, un amateur de films à la recherche de nouveautés, ou simplement quelqu’un qui veut profiter d’une grande variété de contenus sans se compliquer la vie, cette offre CANAL+ constitue un bon plan complet pour bien commencer l’année 2026. Accessible en TV et en streaming, elle combine l’essentiel du sport et du divertissement dans un seul abonnement.