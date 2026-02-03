De nombreuses rencontres importantes se jouent dans les grands championnats européens — de la Ligue 1 au Clasico espagnol, en passant par les chocs de Premier League — et CANAL+ Sport est l’une des plateformes qui permettent de suivre ces affiches en direct. Que vous vouliez regarder un match clé de votre club favori ou simplement profiter du spectacle offert par des confrontations de haut niveau, cette offre donne accès à une large palette de chaînes sportives et de contenus en direct.

Les outils intégrés (comme le replay, la pause en direct ou le multi-écran via l’application) vous permettent de suivre le match en même temps que vos proches, même si vous êtes en déplacement. C’est une solution idéale pour ne rien manquer d’un week-end où le ballon est au centre de toutes les conversations.