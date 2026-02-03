Dernière ligne droite pour les soldes d’hiver. Boulanger propose aujourd’hui une sélection de 5 bons plans à saisir avant la fin des réductions.
Les soldes touchent à leur fin et il ne reste que quelques heures pour en profiter. À l’approche de la clôture officielle, Boulanger ajuste encore ses prix sur des produits très demandés. Cette sélection du jour met en avant des références récentes et utiles au quotidien.
On y retrouve de l’électroménager connecté, des smartphones haut de gamme et une TV 4K récente. Les remises sont encore bien présentes malgré la fin de l’opération. Une occasion idéale pour s’équiper sans attendre la prochaine vague de promotions.
5 bons plans Boulanger pour le dernier jour des soldes
- Robot aspirateur laveur Dreame X40 Ultra Complete blanc à 699,00 € au lieu de 999,00 €
- Tado Thermostat V3+ filaire avec 2 têtes à 132,99 € au lieu de 189,99 €
- Google Pack Pixel 10 noir 128 Go 5G + Pixel Buds 2a à 649,00 € au lieu de 989,99 € (+100€ de bonus reprise)
- TV QLED Samsung TQ50Q8FA 4K AI Smart TV 2025 à 449,00 € au lieu de 499,00 €
- Samsung Galaxy S25+ gris 256 Go à 899,00 € au lieu de 1 169,00 €
Quels produits choisir pour le dernier jour des soldes ?
Dreame X40 Ultra : un choix pertinent pour automatiser le ménage avec lavage et vidange intégrés.
- Aspiration puissante de 12 000 Pa
- Technologie MopExtend™ RoboSwing
- Auto-entretien de 75 jours
- Détection intelligente de saleté
- Peut avoir des difficultés sous certains meubles bas
- Entretien des brosses nécessaire régulièrement
Pack Google Pixel 10 : idéal pour changer de smartphone avec des écouteurs inclus.
- Puce Google Tensor G5 très performante
- Compatibilité 5G pour des connexions rapides
- Double SIM pour gestion flexible des lignes
- Capacité de stockage de 128 Go
- Ecouteurs Buds 2a inclus
- Absence de mini-jack audio
- Autonomie correcte mais pas exceptionnelle
Samsung Galaxy S25+ : adapté à ceux qui veulent un modèle puissant et durable.
- Écran 17 cm offrant une expérience immersive
- Processeur puissant pour multitâche fluid
- Certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière
- Capacité de stockage de 256 Go
- Technologie Gorilla Glass Victus 2 pour une durabilité accrue
- Pas de prise casque 3.5 mm
- Écran large moins pratique pour petites mains
TV QLED Samsung 50 pouces : parfaite pour moderniser un salon sans dépasser son budget.
- Processeur IA 4K améliorant l'expérience visuelle
- 100% du volume couleur avec Quantum Dots
- Accès à plus de 150 chaînes gratuites
- Design ultra fin et élégant
- Télécommande solaire innovante
- Interface One UI Tizen nécessitant un temps d'adaptation
- Options de réglage limitées pour les pieds ajustables
Tado V3+ : utile pour réduire la consommation de chauffage dès la fin de l’hiver.
- Contrôle à distance via application mobile
- Améliore l'efficacité énergétique
- Installation simple et rapide
- Compatible avec les systèmes de chauffage filaires
- Suivi de l'historique climatique
- Nécessite une connexion internet constante
- Peut être complexe à configurer pour les novices
Pourquoi ces promos Boulanger sont intéressantes aujourd’hui ?
Ces offres correspondent aux dernières démarques des soldes d’hiver. Les remises restent élevées sur des produits récents et bien notés. Le timing est stratégique, avec une disponibilité immédiate en magasin ou en livraison. Les stocks sont limités et ne seront pas renouvelés après la fin des soldes. Après aujourd’hui, ces prix risquent de ne plus être accessibles avant plusieurs mois.
