À l’heure où les promotions hivernales touchent à leur terme, le realme 14T 5G s’affiche comme une option intéressante pour celles et ceux qui cherchent un smartphone fiable sans exploser leur budget. Positionné sur l’entrée/milieu de gamme, ce modèle se distingue par une grosse batterie de 6 000 mAh, une certification de résistance IP69 et un chipset MediaTek Dimensity 6300 compatible 5G.

Actuellement proposé à 137,25 € au lieu de 185,04 €, notamment via cette offre disponible sur AliExpress, le realme 14T 5G vise clairement les utilisateurs pragmatiques, plus sensibles à l’endurance et à la solidité qu’aux performances haut de gamme.