Le smartphone accompagne le quotidien sans craindre de manquer de batterie, même en déplacement ou lors d'une longue journée de travail. L'autonomie réelle simplifie la vie, surtout quand il faut jongler entre messages, appels, navigation et photos sans devoir recharger constamment.

Le confort d'utilisation repose aussi sur la taille généreuse de l'écran AMOLED, qui donne envie de regarder des vidéos ou de consulter ses applications dans de bonnes conditions. La résistance à l'eau IP68 rassure pour une utilisation en extérieur ou sous la pluie, ce qui compte dans bien des situations du quotidien.