Le Pixel 10a embarque la puce Tensor G4 de Google, épaulée par 8 Go de RAM, une configuration pensée pour faire tourner les fonctionnalités IA de Gemini en local avec fluidité. C'est cette puce qui pilote les outils photo les plus impressionnants de la gamme : Gomme Magique, Retouche Magique, Meilleure Prise, Vision de Nuit, AstroPhotographie, Stabilisation 4K Locked et Cinematic Pan, autant de fonctions habituellement réservées aux smartphones à 900 € et plus.

L'écran pOLED Actua de 6,3 pouces affiche un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz, avec une luminosité pic de 3 000 nits, en progression notable par rapport au Pixel 9a. La certification IP68 protège le téléphone contre l'eau et la poussière, et le châssis mêle aluminium recyclé et polycarbonate dans quatre coloris : Obsidian, Porcelaine, Iris et Peony.

Ce qui différencie vraiment le Pixel 10a de la concurrence sur ce segment de prix, c'est l'engagement logiciel : 7 ans de mises à jour Android et de sécurité garantis, ce qui signifie qu'un smartphone acheté en 2026 sera encore à jour en 2033, là où la majorité des smartphones milieu de gamme concurrents s'arrêtent à 3 ou 4 ans.