Longtemps, accéder à un smartphone fluide, bien équipé et compatible 5G impliquait de viser des modèles bien plus chers. Ici, la logique est différente. Le téléphone est proposé à un prix fortement réduit, à condition d’être associé à un forfait raisonnable, pensé pour les usages actuels.

Résultat : un coût d’entrée plus doux, sans renoncer aux éléments devenus essentiels comme un écran confortable, des performances stables et une connectivité moderne. Ce type de combinaison parle avant tout à celles et ceux qui veulent un téléphone fiable pour tous les jours, sans surpayer des fonctionnalités rarement utilisées.