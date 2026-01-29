Dès la première prise en main, l’écran de 6,67 pouces AMOLED Full HD+ fait la différence. Sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz apporte une vraie fluidité, notamment lors du défilement ou de la navigation web. Avec une luminosité pouvant atteindre 2 100 nits, l’affichage reste lisible même en plein soleil, un point appréciable pour un usage extérieur. Certifié TÜV Rheinland, l’écran limite également la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Des performances adaptées aux usages courants

Sous le capot, le MediaTek Dimensity 7025-Ultra, gravé en 6 nm, assure une expérience fluide pour les tâches du quotidien : navigation, streaming, applications sociales et multitâche. La compatibilité 5G double SIM garantit une bonne pérennité, même si ce processeur ne vise pas les usages gaming intensifs.

Une partie photo polyvalente, sans promesse excessive

Le Redmi Note 14 5G embarque un capteur principal de 108 MP avec stabilisation optique (OIS). En conditions lumineuses, les clichés sont détaillés et bien contrastés. Les algorithmes photo, notamment en basse lumière, permettent de préserver un bon niveau de détails.

Les modules secondaire (ultra grand-angle 8 MP et macro 2 MP) restent plus anecdotiques, mais suffisants pour un usage occasionnel.

Autonomie, solidité et petits plus appréciables

Avec sa batterie de 5 110 mAh, le smartphone tient aisément une journée complète, voire davantage selon l’usage. La charge rapide 45 W permet de récupérer rapidement de l’autonomie, un vrai plus à ce niveau de prix.

Certifié IP64, protégé par du Gorilla Glass 5 et doté du NFC, le Redmi Note 14 5G coche aussi des cases pratiques souvent absentes dans cette gamme tarifaire.

À 145,23 €, ce Redmi Note 14 5G s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent un smartphone fiable, bien équipé et durable, sans dépasser un budget raisonnable pendant les soldes d’hiver. Un choix pertinent pour un premier smartphone 5G ou un renouvellement malin, sans compromis majeur sur l’essentiel.