Sur le segment très disputé de l’entrée de gamme, le constructeur chinois a toujours su tirer son épingle du jeu avec des appareils pensés pour les budgets serrés. Ce Redmi 15C, véritable marathonien grâce à sa batterie massive de 6000 mAh, s’adresse en priorité aux utilisateurs cherchant la tranquillité d’esprit au quotidien.

Si vous n’avez que faire des fiches techniques surchargées et préférez un téléphone fonctionnel sans fragiliser vos finances, vous pouvez retrouver ce Xiaomi Redmi 15C au tarif exceptionnel de 76,63 € chez AliExpress avec le code CNYFR10. Il s’agit là d’une décote particulièrement intéressante par rapport à son prix d’origine fixé à 101,92 €, facilitant grandement la décision d’achat.