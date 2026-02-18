Alors que les rumeurs s’intensifient autour de l’iPhone 17e attendu début mars, l’iPhone 16e profite d’un ajustement tarifaire notable. Lancé comme successeur spirituel de l’iPhone SE, ce modèle mise sur la compacité et la longévité logicielle plutôt que sur la démonstration technologique.

À 504,99 € au lieu de 719 €, il devient nettement plus cohérent pour celles et ceux qui veulent rester dans l’écosystème Apple sans viser les modèles Pro. Vous pouvez consulter l’offre en cours sur Rakuten via ce lien dédié, en appliquant le code RAKUTEN15.