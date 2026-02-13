S’équiper d’un smartphone haut de gamme implique souvent un investissement conséquent dès le départ. SFR propose ici une approche différente en rendant le Honor Magic 8 Pro beaucoup plus accessible grâce à un paiement initial réduit et une remise différée. Concrètement, le téléphone revient à 1 €, avec 101 € réglés à la commande puis 100 € remboursés via une offre de remboursement SFR, auxquels s’ajoutent 8 € par mois pendant 24 mois avec le forfait illimité 5G+.

L’intérêt de cette formule repose sur un équilibre entre coût d’entrée maîtrisé, étalement mensuel raisonnable et services associés. À cela s’ajoute une opération complémentaire sur les accessoires, eux aussi concernés par une offre de remboursement intégrale. De quoi constituer un pack complet dès l’achat.