Le Honor Magic 8 Pro passe à 1 € chez SFR grâce à une mécanique bien rodée mêlant ODR et financement étalé. Une offre couplée à un forfait illimité 5G+ et à des accessoires intégralement remboursés, qui repositionne clairement ce modèle dans la catégorie des bons plans à surveiller.
S’équiper d’un smartphone haut de gamme implique souvent un investissement conséquent dès le départ. SFR propose ici une approche différente en rendant le Honor Magic 8 Pro beaucoup plus accessible grâce à un paiement initial réduit et une remise différée. Concrètement, le téléphone revient à 1 €, avec 101 € réglés à la commande puis 100 € remboursés via une offre de remboursement SFR, auxquels s’ajoutent 8 € par mois pendant 24 mois avec le forfait illimité 5G+.
L’intérêt de cette formule repose sur un équilibre entre coût d’entrée maîtrisé, étalement mensuel raisonnable et services associés. À cela s’ajoute une opération complémentaire sur les accessoires, eux aussi concernés par une offre de remboursement intégrale. De quoi constituer un pack complet dès l’achat.
Honor Magic 8 Pro : un flagship accessible sous conditions
Le Honor Magic 8 Pro s’inscrit dans la catégorie des smartphones premium pensés pour un usage intensif, qu’il s’agisse de photo, de vidéo, de jeux ou de multitâche. Ce type de modèle vise les utilisateurs exigeants, en quête de performances solides et d’un écran immersif pour le streaming ou les réseaux sociaux.
Dans le cadre de cette offre, le positionnement tarifaire évolue nettement. Au lieu de régler le prix total du mobile en une seule fois, l’utilisateur bénéficie d’un ticket d’entrée limité à 101 €, remboursé à hauteur de 100 € via l’ODR SFR. Le reste est étalé à raison de 8 € par mois pendant 24 mois. Cette mécanique permet de lisser la dépense dans le temps tout en conservant un appareil haut de gamme en poche.
Ce montage financier s’adresse notamment à celles et ceux qui souhaitent renouveler leur smartphone sans immobiliser une somme importante immédiatement. Il permet également de sécuriser un modèle récent dans le cadre d’un engagement associé au forfait.
Forfait illimité 5G+ : le complément indispensable
Un smartphone de cette catégorie mérite un forfait capable de suivre le rythme. L’offre SFR associe ici le Honor Magic 8 Pro à un forfait illimité 5G+, conçu pour les usages intensifs en mobilité.
Streaming en haute définition, partage de connexion, visioconférences ou consommation régulière de contenus sur les plateformes sociales nécessitent une enveloppe data conséquente et un accès au réseau 5G. Ce type de forfait vise précisément cet objectif, en permettant de profiter pleinement des capacités du smartphone, sans restriction excessive liée à la data.
L’engagement sur 24 mois constitue la contrepartie logique de la subvention du mobile et du paiement mensuel réduit. Pour les utilisateurs qui envisagent de conserver leur ligne sur la durée, cette formule offre une visibilité claire sur le budget télécom.
Des accessoires remboursés à 100 % pour compléter l’équipement
SFR ne se limite pas au smartphone et au forfait. L’opérateur propose également une offre de remboursement sur une sélection d’accessoires Honor, intégralement remboursés.
Trois produits sont concernés :
- Chargeur Honor USB C 100W affichée à 69,99 €
- EarBuds S8 à 69,99 €
- Coque de protection à 19,99 €
Chaque accessoire bénéficie d’une ODR SFR permettant un remboursement total. Cette opération offre la possibilité de compléter son équipement dès l’achat, sans coût supplémentaire à long terme après remboursement.
Concrètement, cela permet soit d’opter pour une solution de charge rapide adaptée au smartphone, soit pour des écouteurs sans fil pour accompagner les usages multimédias, soit pour une protection dédiée. Ce dispositif renforce l’intérêt global de l’offre en transformant un simple achat de mobile en pack plus complet.