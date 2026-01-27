Le Samsung Galaxy A56 voit son tarif fondre de manière spectaculaire. Lancé à plus de 500 euros, ce smartphone de milieu de gamme se retrouve aujourd’hui à un prix bien plus accessible, dans le cadre d’une vente flash à durée limitée.
Proposé initialement à 529 €, le Samsung Galaxy A56 bénéficie actuellement d’une remise de plus de 50 % sur AliExpress. Grâce au code FSFR25, la version 256 Go est affichée à environ 251 €. Une opportunité intéressante pour celles et ceux qui recherchent un smartphone équilibré, durable et bien équipé, sans basculer vers le haut de gamme.
Pourquoi choisir le Samsung Galaxy A56 ?
- Un écran AMOLED fluide et lumineux, adapté à un usage quotidien confortable
- Une fiche technique cohérente, pensée pour durer plusieurs années
- Un positionnement prix très agressif, rarement observé pour ce modèle
Samsung Galaxy A56 : un smartphone polyvalent à prix réduit
Dans son test publié sur Clubic, le Galaxy A56 s’est distingué par son approche pragmatique du milieu de gamme, misant davantage sur l’équilibre que sur la surenchère technique. Samsung vise ici un public large, à la recherche d’un appareil fiable, bien fini et capable de couvrir l’ensemble des usages courants.
- Qualité de l'écran
- L'interface OneUI 7.0
- 6 ans de support logiciel + patches de sécurité
Un écran confortable pour tous les usages
Dès la première prise en main, le Galaxy A56 séduit par son écran AMOLED de 6,7 pouces, affichant une définition Full HD+ (2 340 × 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle assure une bonne lisibilité en extérieur, notamment grâce à une luminosité élevée, et offre une navigation fluide, que ce soit pour le web, la vidéo ou les réseaux sociaux.
Des performances adaptées au quotidien
Sous le capot, le smartphone embarque un processeur Exynos 1580, accompagné de 8 Go de RAM. Cette configuration n’a pas vocation à rivaliser avec les modèles premium, mais elle convient parfaitement à un usage polyvalent : navigation, multitâche, streaming, jeux occasionnels et applications courantes s’exécutent sans difficulté notable. Le stockage de 256 Go constitue par ailleurs un vrai confort à ce niveau de prix.
Photo et vidéo : sérieux sans excès
La partie photo repose sur un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx et un module macro de 5 Mpx. L’ensemble se montre cohérent pour de la photo du quotidien, avec des clichés bien exposés en conditions favorables. La vidéo 4K est de la partie, même si ce n’est pas l’argument central du produit.
Autonomie et suivi logiciel
Avec sa batterie de 5 000 mAh, le Galaxy A56 assure plus d’une journée complète d’utilisation, voire davantage selon les usages. La recharge rapide 45 W permet de limiter les temps de branchement. Autre point fort : le suivi logiciel étendu, Samsung garantissant plusieurs années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un critère de plus en plus déterminant à l’achat.
Une offre pertinente dans le contexte actuel
Dans un contexte où les consommateurs surveillent de près leur budget, cette baisse de prix significative rend le Galaxy A56 particulièrement attractif. À moins de 260€, il s’adresse clairement à celles et ceux qui souhaitent un smartphone fiable, bien équipé et durable, sans compromis excessif.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.