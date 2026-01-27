Dès la première prise en main, le Galaxy A56 séduit par son écran AMOLED de 6,7 pouces, affichant une définition Full HD+ (2 340 × 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle assure une bonne lisibilité en extérieur, notamment grâce à une luminosité élevée, et offre une navigation fluide, que ce soit pour le web, la vidéo ou les réseaux sociaux.

Des performances adaptées au quotidien

Sous le capot, le smartphone embarque un processeur Exynos 1580, accompagné de 8 Go de RAM. Cette configuration n’a pas vocation à rivaliser avec les modèles premium, mais elle convient parfaitement à un usage polyvalent : navigation, multitâche, streaming, jeux occasionnels et applications courantes s’exécutent sans difficulté notable. Le stockage de 256 Go constitue par ailleurs un vrai confort à ce niveau de prix.

Photo et vidéo : sérieux sans excès

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, épaulé par un ultra grand-angle de 12 Mpx et un module macro de 5 Mpx. L’ensemble se montre cohérent pour de la photo du quotidien, avec des clichés bien exposés en conditions favorables. La vidéo 4K est de la partie, même si ce n’est pas l’argument central du produit.

Autonomie et suivi logiciel

Avec sa batterie de 5 000 mAh, le Galaxy A56 assure plus d’une journée complète d’utilisation, voire davantage selon les usages. La recharge rapide 45 W permet de limiter les temps de branchement. Autre point fort : le suivi logiciel étendu, Samsung garantissant plusieurs années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, un critère de plus en plus déterminant à l’achat.