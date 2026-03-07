L'offre fonctionne sur le principe du smartphone subventionné via un forfait. Vous souscrivez au forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement, et le Redmi Note 15 Pro 5G vous revient à 179 € au lieu de son prix public de 399 €.

Pas d'engagement imposé sur le forfait : vous restez libre de le résilier à tout moment. La remise de 220 € sur le téléphone est acquise dès l'achat. RED by SFR est une marque de SFR positionnée sur le low cost sans engagement, dont le réseau couvre 99% de la population française en 4G et les zones urbaines en 5G.