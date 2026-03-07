Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G est disponible à 179 € au lieu de 399 € chez RED by SFR, soit 220 € d'économie immédiate, en l'associant au forfait RED 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement. Un deal qui vaut le détour que l'on décrypte dans cet article.
Il y a un seuil psychologique en dessous duquel on ne s'attend plus à grand-chose. Un téléphone à 179 €, c'est censé faire des compromis partout : écran passable, batterie rachitique, photo inutilisable dès que la lumière baisse. Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ne joue pas dans cette catégorie. Il est sorti à 399 € en janvier 2026, les testeurs l'ont comparé aux meilleurs midrange du marché, et RED by SFR le propose aujourd'hui à 179 € en l'associant à l'un des forfaits 5G les plus compétitifs de France. C'est le genre d'offre qui ne devrait pas exister à ce prix.
⚡ Le deal expliqué en 30 secondes :
L'offre fonctionne sur le principe du smartphone subventionné via un forfait. Vous souscrivez au forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement, et le Redmi Note 15 Pro 5G vous revient à 179 € au lieu de son prix public de 399 €.
Pas d'engagement imposé sur le forfait : vous restez libre de le résilier à tout moment. La remise de 220 € sur le téléphone est acquise dès l'achat. RED by SFR est une marque de SFR positionnée sur le low cost sans engagement, dont le réseau couvre 99% de la population française en 4G et les zones urbaines en 5G.
Un smartphone Xiaomi qui a de quoi séduire
Le Redmi Note 15 Pro 5G est sorti en janvier 2026 à 399 €, et les testeurs ont rapidement tranché : c'est l'un des midrange les mieux équipés de sa génération. Batterie de 6 580 mAh qui tient deux jours, capteur 200 MP stabilisé, écran AMOLED 120 Hz lumineux à 3 268 nits, étanchéité IP68 et verre Gorilla Glass Victus 2, autant de caractéristiques qu'on cherche habituellement au-dessus des 300 €. À 179 € avec ce deal RED by SFR, il n'a plus vraiment de concurrent à ce prix.
|Critère
|Redmi Note 15 Pro 5G à 179 €
|Samsung Galaxy A35 5G (~320 €)
|Poco X7 Pro (~300 €)
|Processeur
|Dimensity 7400-Ultra, 4 nm
|Exynos 1380
|Dimensity 8400-Ultra
|Écran
|6
|AMOLED 120 Hz
|6
|AMOLED 120 Hz
|6
|AMOLED 120 Hz
|Capteur principal
|200 MP OIS
|50 MP OIS
|50 MP OIS
|Batterie
|6 580 mAh
|5 000 mAh
|6 000 mAh
|Étanchéité
|IP68
|IP67
|IP69
|Prix
|179 €avec deal RED
|~320 € seul
|~300 € seul
✅ Les points forts
- 179 € au lieu de 399 € : -220 € immédiats, prix acquis sans obligation de durée sur le forfait
- Batterie 6 580 mAh silicium-carbone : deux jours d'autonomie en usage modéré
- 200 MP avec OIS sur capteur 1/1,4" : photo milieu de gamme premium
- IP68 + Gorilla Glass Victus 2 : robustesse rare sous 300 €
- RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois : réseau SFR, sans engagement, 30 Go en Europe
- Android 16 + 4 mises à jour majeures garanties
❌ Les limites
- RAM LPDDR4X et stockage UFS 2.2 : générations anciennes qui expliquent quelques micro-freezes relevés en test
- Pas de zoom optique : seul un ultra grand-angle 8 MP complète le capteur principal
- Carte SIM RED by SFR à 10 € : le seul frais supplémentaire à l'entrée
- Hausse de prix du forfait possible : comme tout opérateur sans engagement, les tarifs peuvent évoluer
Une batterie qui change la façon d'utiliser son téléphone
C'est là que le Redmi Note 15 Pro 5G surprend le plus. Xiaomi a intégré une batterie silicium-carbone de 6 580 mAh, soit une hausse de 30% par rapport à la génération précédente, une capacité qu'on trouvait jusqu'ici uniquement sur des smartphones à plus de 500 €. En pratique, les tests font état d'une autonomie pouvant dépasser deux jours en usage modéré, et d'une journée complète même en usage intensif avec GPS, streaming et réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont arrêté de partir en weekend avec un câble dans la poche. Ce téléphone permet d'en faire partie.
La charge filaire à 45W complète la batterie en un peu moins d'une heure. Une charge inversée à 22,5W est également présente pour recharger des écouteurs ou une montre connectée depuis le téléphone.
200 MP et IP68 à 179 € : le détail qui ne passe pas inaperçu
Le capteur principal de 200 MP en 1/1,4" avec stabilisation optique (OIS) est celui qu'on retrouve habituellement dans des smartphones à 400-500 €. L'ouverture f/1.7 capte suffisamment de lumière pour des clichés utilisables en intérieur et en soirée. Le résultat n'atteint pas le niveau d'un Galaxy S26, mais il surpasse largement ce qu'on attend d'un smartphone à ce prix.
L'étanchéité IP68 (résistance à l'immersion jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes) est elle aussi une rareté sous 300 €. Combinée au verre Gorilla Glass Victus 2 en façade, c'est un smartphone qui encaisse les aléas du quotidien sans nécessiter une coque renforcée ou des précautions particulières.
RED by SFR 110 Go : le forfait qui fait le reste
Forfait 5G RED by SFR 110Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
110Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
110Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
110Go
Data (Go) à l'étranger
30Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Le forfait qui accompagne ce deal n'est pas un remplissage. Le RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois est régulièrement cité parmi les meilleures offres de son segment depuis son lancement, données abondantes, réseau SFR solide, 30 Go utilisables en Europe. C'est le forfait que d'autres opérateurs facturent 15 à 20 €/mois avec les mêmes caractéristiques.
Sans engagement, vous pouvez le conserver aussi longtemps que vous le souhaitez ou le résilier sans frais ni délai. La carte SIM coûte 10 €, le seul frais à l'entrée en dehors du téléphone.
Notre verdict sur l'offre Xiaomi x RED by SFR
À 399 €, le Redmi Note 15 Pro 5G était déjà recommandé par les testeurs comme le meilleur milieu de gamme de son lancement. À 179 € avec un forfait 5G à 8,99 €/mois, c'est une offre qui n'a objectivement pas de concurrent direct sur ce positionnement. La batterie, l'étanchéité IP68 et les 200 MP sont les trois arguments qui feraient hésiter des smartphones à 300 € de plus. L'offre est disponible maintenant, sans engagement, et sans bonne raison de passer à côté.
FAQ - Tout savoir sur cette offre
Le forfait RED by SFR est-il obligatoire pendant 12 ou 24 mois ?
Non, le forfait RED by SFR est sans engagement. Vous pouvez le résilier à tout moment, sans frais.
Le Redmi Note 15 Pro 5G est-il vraiment IP68 ?
Oui, certifié IP66 et IP68 : résistance aux projections et à l'immersion jusqu'à 2 mètres pendant 30 minutes.
Combien de temps charge-t-il avec le chargeur 45W ?
Environ 55 à 60 minutes pour une charge complète de 0 à 100%.
Les 110 Go incluent-ils la 5G ou est-ce une option ?
La 5G est incluse dans le forfait RED by SFR 110 Go à 8,99 €/mois, sans surcoût ni option à activer.
Peut-on garder son numéro en souscrivant chez RED by SFR ?
Oui, la portabilité est gratuite et prise en charge lors de la souscription.