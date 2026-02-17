À quelques semaines du printemps, RED by SFR déploie une offre mobile structurée autour du Google Pixel 9a 128 Go. Le smartphone passe à 249€ au lieu de 549€, avec un forfait 100 Go 5G sans engagement à 7,99€/mois. L’opération est valable jusqu’au 2 mars, dans la limite des stocks disponibles.

L’offre repose sur plusieurs mécanismes cumulables : 150€ de remise immédiate, 100€ remboursés après achat, ainsi qu’un bonus reprise pouvant atteindre 50€ selon l’appareil retourné. RED évoque jusqu’à 350€ d’avantages possibles, sous conditions.