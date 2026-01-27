La dernière semaine des soldes d’hiver est souvent la plus intéressante pour qui cherche un smartphone fiable et durable. Google, Apple et Samsung, trois acteurs majeurs du marché, voient justement leurs modèles phares profiter de remises significatives, rarement observées hors périodes promotionnelles.
Pour celles et ceux qui hésitaient encore à renouveler leur smartphone, la fin des soldes marque un moment stratégique. Le Google Pixel 9a, l’iPhone 16 et le Samsung Galaxy S25 FE sont actuellement proposés à des tarifs revus à la baisse chez Amazon, Carrefour et Cdiscount.
Les 3 promos chocs à saisir chez Amazon :
- Google Pixel 9a à 369,99 € au lieu de 549,00 €
- Samsung Galaxy S25 FE (128 Go) à 479,99 € au lieu de 647,51 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 699,00 € au lieu de 819,00 €
(dont 120 € crédités sur la carte de fidélité)
Des smartphones leaders en promo pour la dernière semaine des soldes
La fin des soldes est souvent synonyme de choix plus restreint, mais aussi de prix stabilisés. Ces trois modèles se distinguent par leur positionnement clair et leur adoption massive par le grand public. Pour une analyse complète, le test Clubic de chaque appareil permet d’aller plus loin dans l’évaluation de leurs performances au quotidien.
Google Pixel 9a : l’expérience Android et la photo avant tout
Avec le Pixel 9a, Google continue de viser les utilisateurs qui recherchent un smartphone fluide, durable et orienté photo. Proposé à 369,99 € au lieu de 549€, ce modèle se distingue par son traitement logiciel des images, toujours parmi les plus convaincants de sa catégorie.
Son écran OLED offre un bon confort visuel, tandis que la puce Tensor assure une expérience fluide pour les usages courants. Le suivi logiciel, point fort historique des Pixel, garantit des mises à jour Android et de sécurité sur plusieurs années. En contrepartie, la recharge reste plus lente que chez certains concurrents, et la polyvalence photo repose davantage sur le logiciel que sur la diversité des capteurs. Un choix cohérent pour les amateurs d’Android « pur ».
iPhone 16 : la valeur sûre sur la durée
L’iPhone 16 128 Go, affiché à 699 € au lieu de 819 € grâce à 120 € crédités sur la carte de fidélité Carrefour, s’adresse à ceux qui privilégient la stabilité et la longévité. Apple mise ici sur un équilibre entre performances, qualité de fabrication et suivi logiciel exemplaire.
La puce maison assure une excellente fluidité, aussi bien pour les applications que pour la photo ou la vidéo. L’écosystème iOS reste un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, notamment pour la compatibilité avec les autres produits Apple. Le prix reste plus élevé que celui de ses concurrents Android, mais l’investissement se justifie pour un usage sur plusieurs années.
Samsung Galaxy S25 FE : polyvalence et intelligence artificielle
Positionné à 479,99 € au lieu de 647,51 €, le Galaxy S25 FE vise un public large à la recherche d’un smartphone complet. Samsung mise ici sur un écran AMOLED de qualité, une interface riche et des fonctions d’intelligence artificielle intégrées à One UI.
Le Galaxy S25 FE convient particulièrement aux utilisateurs multimédias, grâce à son affichage confortable et à sa polyvalence photo. Il se distingue également par sa compatibilité avec l’écosystème Samsung (montres, écouteurs, tablettes). En revanche, son format et son interface peuvent sembler plus chargés pour ceux qui préfèrent une expérience épurée.
