Avec le Pixel 9a, Google continue de viser les utilisateurs qui recherchent un smartphone fluide, durable et orienté photo. Proposé à 369,99 € au lieu de 549€, ce modèle se distingue par son traitement logiciel des images, toujours parmi les plus convaincants de sa catégorie.

Son écran OLED offre un bon confort visuel, tandis que la puce Tensor assure une expérience fluide pour les usages courants. Le suivi logiciel, point fort historique des Pixel, garantit des mises à jour Android et de sécurité sur plusieurs années. En contrepartie, la recharge reste plus lente que chez certains concurrents, et la polyvalence photo repose davantage sur le logiciel que sur la diversité des capteurs. Un choix cohérent pour les amateurs d’Android « pur ».