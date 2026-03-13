Le Galaxy S26 Ultra poursuit la logique de la gamme Ultra : un écran géant très lumineux, un bloc photo polyvalent et un S Pen intégré pour se rapprocher d’un usage “Note”. Le module photo mise sur un capteur principal très défini, un zoom optique x5 stabilisé et un traitement logiciel poussé pour offrir des clichés détaillés de jour comme de nuit, tout en permettant des zooms élevés plus exploitables.

La batterie et la puce de dernière génération assurent une autonomie solide, même avec l’écran en 120 Hz et un usage intensif de l’IA. Le S Pen conserve son rôle central : prise de notes rapide, signature de documents, croquis, contrôle à distance de l’appareil photo ou de présentations, ce qui en fait un outil particulièrement adapté aux profils professionnels et créateurs de contenu.