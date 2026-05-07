Honor joue décidément la carte de la ressemblance assumée : son tout nouveau 600 Pro emprunte beaucoup au design de l’iPhone 17 Pro, jusqu’à son interface MagicOS 10 qui flirte avec les codes d’iOS. Du 7 au 31 mai, le site officiel Honor propose un pack complet, smartphone, tablette ou vidéoprojecteur et casque, à 799,90 € au lieu de 999,90 € avec un code promo, de quoi mériter qu’on y regarde de plus près.
Profitez du pack Honor 600 Pro 512 Go à 799,90€ au lieu de 999,90€ sur honor.com avec le code AH6CTS
Quand Honor lance son 600 Pro, la marque ne fait pas dans la demi-mesure : le smartphone reprend point par point l’esthétique de l’iPhone 17 Pro, boîtier en titane, module photo rectangulaire, avec en prime une interface MagicOS 10 dont l’inspiration chez Apple saute aux yeux dès le premier déverrouillage.
Ce positionnement assumé, voire audacieux, ne doit cependant pas masquer l’essentiel : sous ce design de clone raffiné se cache un Snapdragon 8 Elite, une batterie de 6 400 mAh et un capteur principal de 200 mégapixels, le tout pour 599,90 € en version unitaire, ou intégré dans un pack à 799,90 €. L’offre s’adresse clairement aux utilisateurs Android en quête d’un haut de gamme accessible, pas aux fans d’Apple qui cherchent un écosystème fermé.
Pourquoi choisir ce Pack Honor ?
- Pack Honor 600 Pro 512 Go + Honor Pad X8a ou Honor Choice Projector R Pro + Honor Headphone Lite Black + protection écran 12 mois + 2 000 points fidélité, à 799,90 € au lieu de 999,90 € avec le code AH6CTS sur honor.com, du 7 au 31 mai
- Le Honor 600 Pro est proposé séparément à 599,90 € au lieu de 799,90 € avec le même code, paiement possible jusqu’en 24 fois sans frais
- 100 points Honor = 1 €, les 2 000 points offerts représentent donc 20 € utilisables lors d’un prochain achat sur le site
Un flagship sous influence californienne
Difficile d’ignorer l’éléphant dans la pièce : le Honor 600 Pro est un smartphone haut de gamme sous Android 16 qui se déguise très convaincamment en iPhone. Son Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm le place dans la cour des grands, aux côtés des Galaxy S25 et autres Pixel 9 Pro, avec à la clé 12 Go de RAM, une charge sans fil à 50 W et une batterie de 6 400 mAh pour une autonomie franchement généreuse.
Son écran AMOLED de 6,57 pouces à 458 ppp et 120 Hz assure une restitution très soignée, et le capteur photo principal de 200 mégapixels (ouverture f/1,9, format 1/1,4”) promet des résultats remarquables, notamment de nuit, comme le confirme d’ailleurs notre test du Honor 600, le modèle frère du Pro, qui salue « de superbes images en plein jour » et une colorimétrie excellente.
Le pack inclut également la tablette Honor Pad X8a, un écran IPS 11 pouces à 90 Hz avec 8 300 mAh, ou le Honor Projector Pro, un vidéoprojecteur Full HD 1080p à 292 lumens ANSI avec Netflix intégré, associés au casque Honor Headphone Lite.
Un copié-collé rentable, mais pas sans reproches
L’angle commercial est ici parfaitement construit : Honor offre la ressemblance avec Apple sans le prix Apple, ni les contraintes de son écosystème fermé. Mais cette proximité stylistique n’est pas sans soulever quelques questions sur l’originalité de la démarche, et les puristes Android ou les utilisateurs attachés à une identité de marque affirmée pourront légitimement lever un sourcil.
✅ Les points forts
- Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme qui assure des performances solides pour les jeux et le multitâche
- Batterie de 6 400 mAh avec charge rapide à 80 W filaire et 50 W sans fil : une autonomie taillée pour les grands utilisateurs
- Capteur principal 200 Mpx, format 1/1,4”, qualité photo de nuit très compétitive
- Certification IP68/IP69K : résistance renforcée à l’eau et à la poussière
- Pack complet avec tablette 11 pouces OU vidéoprojecteur Full HD + casque, protection écran 12 mois et 20 € de crédit fidélité offerts
- Mises à jour Android et sécurité garanties 6 ans
- Paiement en 24 fois sans frais disponible
❌ Les limites
- Le design et l’interface MagicOS 10 imitent de façon très directe l’iPhone 17 Pro et iOS, un choix assumé mais discutable en termes d’originalité
- La Honor Pad X8a du pack reste une tablette d’entrée de gamme (Snapdragon 680, 4 Go de RAM, USB 2.0, pas de jack 3,5 mm), loin du niveau du smartphone phare qui l’accompagne
- MagicOS 10, bien que fluide, conserve des éléments d’interface qui déroutent les habitués d’Android pur
- L’offre est exclusivement disponible sur honor.com, sans possibilité de passer par un revendeur tiers
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Soyons honnêtes : Honor ne réinvente pas la roue avec le 600 Pro, il en copie une autre, et une bien reconnue. Mais l’exercice est maîtrisé, et l’équation financière tient la route : un smartphone haut de gamme Snapdragon 8 Elite à moins de 600 €, accompagné d’une tablette ou d’un vidéoprojecteur Full HD et d’un casque pour 800 €, c’est objectivement difficile à trouver sur le marché en ce moment.
Ce pack convaincra particulièrement les utilisateurs Android souhaitant monter en gamme sans débourser plus de 1 000 €, ainsi que les familles en quête d’un kit multimédia complet. En revanche, si vous cherchez un design singulier, une expérience logicielle distincte ou si vous êtes déjà dans l’écosystème Apple, la ressemblance sera davantage une source d’agacement qu’un argument de vente. La promo s’arrête le 31 mai : le calendrier, lui, ne copie personne.
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