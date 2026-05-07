Difficile d’ignorer l’éléphant dans la pièce : le Honor 600 Pro est un smartphone haut de gamme sous Android 16 qui se déguise très convaincamment en iPhone. Son Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm le place dans la cour des grands, aux côtés des Galaxy S25 et autres Pixel 9 Pro, avec à la clé 12 Go de RAM, une charge sans fil à 50 W et une batterie de 6 400 mAh pour une autonomie franchement généreuse.

Son écran AMOLED de 6,57 pouces à 458 ppp et 120 Hz assure une restitution très soignée, et le capteur photo principal de 200 mégapixels (ouverture f/1,9, format 1/1,4”) promet des résultats remarquables, notamment de nuit, comme le confirme d’ailleurs notre test du Honor 600, le modèle frère du Pro, qui salue « de superbes images en plein jour » et une colorimétrie excellente.

Le pack inclut également la tablette Honor Pad X8a, un écran IPS 11 pouces à 90 Hz avec 8 300 mAh, ou le Honor Projector Pro, un vidéoprojecteur Full HD 1080p à 292 lumens ANSI avec Netflix intégré, associés au casque Honor Headphone Lite.