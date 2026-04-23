Renforcer votre cybersécurité au quotidien ne vaut pas seulement pour vos ordinateurs. Aujourd’hui, que ce soit pour communiquer, faire des recherches ou encore régler vos achats, le smartphone est bien souvent en pôle position.
La protection en ligne de votre smartphone est souvent délaissée. Parfois par méconnaissance, ou tout simplement par le fait de ne pas adopter ce bon réflexe qui consiste à accroître votre sécurité en ligne.
Pour vos activités les plus variées dans un environnement plus sûr, découvrez la suite Surfshark One, et son offre anniversaire à prix cassé en ce moment. Cette dernière est très efficace sur votre smartphone sous Android, comme iOS. Décryptage de cette solution.
Les points forts de Surfshark One :
- Disponible pour 10 appareils simultanément
- Application disponible pour smartphone (Android, iOS)
- Antivirus et VPN de Surfshark dans une même suite
Une suite développée pour votre cybersécurité
Un renforcement de votre protection sur mobile
Chez Surfshark, aucune impasse n’est faite quand il s’agit de votre cybersécurité. C’est notamment l’une des raisons qui permettent à la suite Surfshark One d’obtenir un 8,9/10 dans l’avis indépendant de Clubic en avril 2026.
Dans cette solution tout-en-un, vous obtenez un antivirus pour votre smartphone sous Android. Et pour cause, de nombreux malwares circulent, notamment du côté des app' vérolés, sur les différents magasins d'application. Aussi, davantage de vigilance face aux menaces en ligne est un grand pas pour votre cybersécurité.
Face au risque d’hameçonnage par mail ou encore SMS, ou même pour renforcer la sécurité de vos paiements en ligne en vue des French Days, Surfshark One saura répondre à votre besoin.
Votre antivirus est simple à prendre en main, efficace à utiliser en ligne, et s'adapte bien à l’environnement de votre smartphone.
Chiffrez votre trafic avec Surfshark VPN
Un autre élément clé de votre cybersécurité est le réseau virtuel privé de Surfshark. Il s’agit de l’un des meilleurs du marché pour chiffrer chacune de vos navigations en ligne et surfer incognito sur le Web.
Là encore, la dimension intuitive est au rendez-vous sur votre application, sous Android, comme iOS. Vous pouvez facilement adapter votre choix de serveur à votre besoin avec plus de 4500 unités disponibles dans 100 pays différents.
Pour toutes vos activités sur mobile c’est un atout appréciable au quotidien.
Des fonctionnalités qui font la différence
Une navigation en ligne optimisée avec Dausos
En plus des protocoles plus communs que sont IKEv2, OpenVPN et WireGuard pour établir votre connexion VPN, Surfshark innove en lançant son propre protocole, Dausos.
Parmi ses avantages, vous disposez de votre propre tunnel entre votre smartphone et le site Web que vous souhaitez visiter. Cela a le net avantage de vous faire gagner 30% de vitesse moyenne par rapport à WireGuard. Dausos est également à la pointe de l'innovation, notamment pour lutter contre de potentielles attaques post-quantiques.
Plus encore, Surfshark One vous aide également à lutter contre les traqueurs en ligne, un atout non négligeable à l’approche des French Days. Avec CleanWeb, profitez d’une fonctionnalité (vraiment) efficace pour bloquer les fenêtres pop-ups et les collectes de données indésirables à votre égard.
Alternative ID est un autre outil de la palette de Surfshark One. Il permet de générer des identités tierces en quelques clics seulement, un atout bien pratique pour vos futurs achats en ligne, notamment à quelques jours des French Days.
Vous pouvez utiliser Alternative ID pour vous inscrire sur les sites marchands sans que ces derniers ne puissent revendre certaines de vos informations.
Alternative ID vous permet de générer des alias numériques, comprenant, entre autres, une adresse mail de substitution à renseigner lors de vos inscriptions. Celle-ci est directement reliée à votre adresse mail véritable.
Ainsi, grâce à l’alias, vous recevez bien vos communications, sans pour autant exposer votre adresse mail principale, ni cumuler les adresses tierces.
Surfshark One agit ainsi simplement et efficacement, pour votre cybersécurité.
Profitez de l’offre anniversaire pour Surfshark One
Jusqu’au 11 mai 2026 inclus, vous pouvez saisir l’offre d’abonnement anniversaire pour Surfshark One. Et, afin de disposer d’un rapport qualité/prix optimisé, l'offre de long terme est la plus recommandable.
Elle vous permet, sur le plan budgétaire, d’obtenir une réduction de - 75 % par rapport au prix de la souscription au mois.
Ainsi, avec cette promo, vous pouvez disposer de Surfshark One pour une durée de 2 ans + 3 mois à partir de 1,78 €/mois seulement.
Vous obtenez ainsi une souscription poids plume à seulement 56,16 € pour 27 mois. Ensuite, à votre guise, Surfshark vous permet de conserver votre suite de cybersécurité dès 8,42 €/mois, ce qui reste bien moins onéreux que l’abonnement au mois.
Prenez en compte que la TVA peut s’appliquer aux prix affichés sur la boutique en ligne de Surfshark. Son service client, anglophone, est joignable, 24/7, par chat comme par mail. Enfin, une fois votre souscription actée, une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours vous accompagne.
- moodEssai 30 jours
- devicesNombre d'appareils illimité
- phishingAnti-phishing inclus
- local_atmAnti-ransomware inclus
- groupsContrôle parental inclus
Si vous recherchez un nouvel antivirus ou si votre solution actuelle ne répond plus à vos attentes, Surfshark One mérite le coup d'œil, particulièrement si vous utilisez déjà Surfshark VPN. Ses performances, notamment celles de son antivirus, ont considérablement progressé, comme le soulignent les récentes évaluations d’AV-Test. Pour celles et ceux qui sont satisfaits de leur antivirus actuel, les fonctionnalités comme Surfshark Alert ou Alternative ID peuvent sembler accessoires, mais elles ajoutent une dimension utile pour renforcer la gestion de vos données personnelles.
- Antivirus très efficace
- VPN illimité et bourré de fonctionnalités
- Interface agréable dans l'ensemble
- Parité entre Windows et Mac
- Surfshark Search pourrait être mieux intégré