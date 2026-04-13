Dans un VPN classique, les sessions de tous les utilisateurs connectés à un même serveur empruntent une interface réseau commune, appelée TUN. C'est par exemple le fonctionnement de WireGuard comme de ses homologues. Avec Dausos, chaque session dispose de son propre tunnel de données. Le trafic de chaque utilisateur est donc cloisonné, sans risque d'interférence avec les sessions voisines.

Selon Surfshark, ce cloisonnement a un effet direct sur la vitesse. Le protocole distribue les paquets de données en fonction des conditions réseau de chaque utilisateur en temps réel, sans contrainte liée aux sessions parallèles. Surfshark annonce un gain de 30% par rapport à WireGuard, avec un débit mesuré en interne de 316 Mbps pour Dausos contre 244 Mbps pour WireGuard.

Dans un premier temps, Dausos est d'abord disponible sur macOS. Les autres plateformes suivront par la suite. Surfshark a également déposé une demande de brevet pour l'architecture du protocole.