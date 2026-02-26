Trouver un VPN réellement opérationnel en Algérie exige de faire un peu de tri. Pour commencer, soyons clairs : les offres 100 % gratuites vraiment fiables ne proposent aucun serveur algérien, et les options "sans engagement" pour obtenir une IP locale se comptent sur les doigts d’une main. CyberGhost contourne en partie le problème avec sa garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, soit la fenêtre d’essai la plus généreuse du secteur. De quoi obtenir une IP algérienne sans débourser un centime, le temps de vous faire votre propre opinion.
Ce qu'il faut savoir avant de choisir
✅ Avec 34 serveurs physiques implantés à Alger, CyberGhost est le seul VPN à proposer une IP algérienne stable. Son essai de 45 jours est intégralement remboursable.
✅ Proton VPN Free est l'unique VPN vraiment gratuit et fiable sans plafond de données. Cependant, ses serveurs algériens restent réservés aux abonnés payants.
❌ Pas un seul VPN 100% gratuit fiable ne donne accès à un serveur situé en Algérie.
💡 En enchaînant les essais de CyberGhost, ExpressVPN, Surfshark et NordVPN, vous pouvez cumuler jusqu'à 135 jours de couverture premium sans dépenser durablement.
⚠️ L’Algérie impose régulièrement des restrictions de connectivité, notamment pendant les épreuves du BAC, avec des coupures ou fortes perturbations observées à l’échelle nationale. Plus largement, l’accès à l’information peut aussi être affecté en période de tension.
🚫 Hola VPN et, plus largement, les extensions VPN gratuites peu transparentes du Chrome Web Store, sont à proscrire catégoriquement.
🏆 Top 3 des meilleurs VPN pour l'Algérie en 2026
Notre sélection repose sur trois critères non négociables : présence confirmée de serveurs en Algérie, fiabilité de la période d'essai remboursable, et performances réelles pour le streaming et la sécurité depuis ou vers Alger.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
Notre classement - les meilleurs VPN pour l'Algérie
|VPN
|Usage principal
|Serveur algérien
|Fenêtre d'essai
|CB obligatoire
|🥇 CyberGhost
|IP algérienne, streaming, quotidien
|✅ 34 serveurs à Alger
|45 jours
|Oui (remboursée)
|🥈 Proton VPN Free
|Navigation sécurisée sans limite
|✅ (plan payant uniquement)
|Illimité
|Non
|🥉 ExpressVPN
|Débits, cumul d'essais
|✅ Alger
|30 jours
|Oui (remboursée)
|Surfshark
|Multi-appareils, cumul d'essais
|✅ Algérie
|30 jours
|Oui (remboursée)
|NordVPN
|Sécurité avancée, cumul d'essais
|✅ Algérie
|30 jours
|Oui (remboursée)
|Windscribe
|Sécurisation légère
|❌ (plan Free)
|10 Go/mois
|Non
|TunnelBear
|Grand débutant
|❌ (plan Free)
|2 Go/mois
|Non
|Hide.me
|Anonymat renforcé
|❌ (plan Free)
|Illimité
|Non
|PrivadoVPN
|Confidentialité suisse
|❌ (plan Free)
|10 Go/mois
|Non
CyberGhost : l'essai de 45 jours, la porte d'entrée la plus intelligente pour l'Algérie
Pourquoi commencer par CyberGhost ?
Parce qu’aucun autre acteur fiable du marché ne propose une garantie remboursable aussi longue. CyberGhost offre 45 jours sur les formules 6 mois et 2 ans, sans question posée et sans frais de dossier. Vous souscrivez, vous testez l’intégralité du réseau, dont les 34 serveurs d’Alger, et si le résultat ne vous convainc pas, vous demandez simplement le remboursement que le fournisseur s'engage à reverser dans la semaine ouvrée. On est sur une logique d’essai grandeur nature, pas sur une simple accroche commerciale.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Sur PC (Windows et macOS), CyberGhost propose aussi une période de découverte de 24 heures sans avoir besoin de rensiegner de numéro de carte bancaire. Plutôt pratique pour valider l'installation avant tout engagement.
Pourquoi ne pas partir directement sur Proton VPN Free ou TunnelBear ? Parce que ces VPN gratuits, aussi sérieux soient-ils, ne donnent pas accès à un serveur algérien sans abonnement. Vous pouvez chiffrer votre connexion, mais vous ne pouvez pas simuler une localisation algérienne. Pour les Algériens et Algériennes de la diaspora qui souhaitent accéder à ENTV, Echorouk TV ou El Djazairia One comme s’ils étaient à Alger, CyberGhost devient l’option gratuite la plus simple à tester, à condition d’avancer les frais puis de demander le remboursement dans les délais.
Et pour celles et ceux qui se trouvent en Algérie et veulent contourner les blocages récurrents imposés par les opérateurs pendant certaines périodes sensibles, la logique est la même. Une connexion à un serveur CyberGhost français ou néerlandais permet généralement de retrouver l’accès aux services concernés.
Obtenir une IP algérienne avec CyberGhost : la marche à suivre
La procédure tient en quatre étapes et s'effectue en moins de deux minutes :
- Télécharger l'application depuis cyberghostvpn.com (compatible Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV et Android TV).
- Ouvrir un compte : l'essai 24h sur PC ne demande pas de carte ; l'essai 45 jours requiert une souscription remboursable.
- Dans l'interface, naviguer jusqu'à "Tous les serveurs" et filtrer sur Algérie.
- Choisir Alger, cliquer sur Connexion. Votre IP est désormais algérienne pour tout service en ligne.
Le protocole WireGuard, activé par défaut dans CyberGhost, maintient des vitesses suffisantes pour du streaming HD même depuis les serveurs algériens. Vous pouvez ouvrir entv.dz ou tv.echoroukonline.com depuis Paris, Lyon ou Bruxelles sans mise en mémoire tampon.
💡 Si vous êtes physiquement en Algérie et que vous tentez de contourner un blocage (réseaux sociaux, presse indépendante), orientez-vous vers un serveur européen (France ou Pays-Bas) en priorité pour minimiser la latence.
Cumuler les essais : 135 jours de VPN premium, rien à débourser
La stratégie est simple et parfaitement légale : enchaîner les périodes de garantie satisfait ou remboursé de plusieurs fournisseurs. En commençant par CyberGhost, puis en passant successivement à ExpressVPN, Surfshark et NordVPN, vous pouvez couvrir jusqu’à quatre mois et demi de VPN premium sans paiement définitif, à condition d’avancer les frais au départ et de respecter les délais de remboursement.
|VPN
|Durée garantie
|CB requise
|Total cumulé
|CyberGhost
|45 jours
|Oui (remboursée)
|45 jours
|ExpressVPN
|30 jours
|Oui (remboursée)
|75 jours
|Surfshark
|30 jours
|Oui (remboursée)
|105 jours
|NordVPN
|30 jours
|Oui (remboursée)
|135 jours
Le plus important consiste à noter chaque échéance dès la souscription, puis à contacter le support avant la fin de la fenêtre de garantie pour demander le remboursement. Le traitement prend ensuite un délai variable selon le fournisseur, le moyen de paiement et votre banque. Utiliser une adresse mail distincte pour chaque service peut aussi simplifier le suivi.
VPN gratuits pour l'Algérie : que valent-ils vraiment ?
Proton VPN Free : données illimitées, la seule vraie exception
Proton VPN fait figure d’exception dans le segment gratuit. Là où beaucoup de concurrents fiables imposent un quota mensuel de 2 ou 10 Go, Proton ne fixe pas de limite de données sur son plan Free. C’est une référence pour sécuriser sa navigation depuis l’Algérie sans surveiller en permanence son compteur.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
✅ Aucune limite de données sur le plan Free.
✅ Aucune carte bancaire nécessaire.
❌ Les serveurs algériens sont exclusivement réservés au plan Plus, impossible d'obtenir une IP algérienne en version gratuite.
❌ Aux heures chargées, les serveurs gratuits partagés accusent un ralentissement perceptible.
Obtenir une IP algérienne avec Proton VPN
Il faut nécessairement passer au plan Plus, couvert par une garantie de remboursement de 30 jours. Créez votre compte sur Proton, activez Proton VPN Plus, sélectionnez un serveur en Algérie (Alger) dans l’application, puis lancez la connexion.
Notre recommandation : réservez Proton VPN Free pour sécuriser vos connexions Wi-Fi dans les lieux publics (cafés, hôtels, cybercafés à Alger, Oran ou Constantine). Pour les chaînes algériennes depuis l'étranger, l'essai CyberGhost de 45 jours reste l'option la plus simple à tester. Ces deux usages sont parfaitement complémentaires.
Hide.me : illimité aussi, débits en berne
Hide.me tire son épingle du jeu avec une politique de confidentialité auditée et, selon les plateformes et configurations, une inscription possible sans adresse e-mail. Sur le papier, son plan gratuit fait partie des rares offres illimitées. En pratique, les débits en version Free peuvent vite montrer leurs limites, surtout aux heures chargées ou dès que vous sortez de la simple navigation.
- storage2300 serveurs
- language50 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 14 jours
- thumb_upAvantage : le streaming
✅ Inscription possible sans carte bancaire.
✅ Données illimitées sur le plan Free.
❌ Serveur algérien absent du plan gratuit.
❌ Une seule connexion active en version Free.
Windscribe : 10 Go/mois, avec une bonne extensibilité
Windscribe combine un quota mensuel raisonnable et quelques astuces pour l'augmenter (tweet, confirmation d'e-mail…), ce qui en fait l'option gratuite la plus flexible du tableau.
- storage400 serveurs
- language63 pays couverts
- lan6 connexions simultanées
- moodVersion gratuite limitée
✅ Inscription légère, sans carte bancaire.
✅ Extension navigateur efficace incluse.
❌ Pas de serveur algérien confirmé en plan Free.
TunnelBear : 2 Go/mois, l'accès le plus immédiat
L’interface de TunnelBear reste l’une des plus intuitives du marché, ce qui en fait une option très accessible pour un public non technique. Le service se distingue aussi par la publication régulière d’audits de sécurité indépendants, un niveau de transparence que peu de VPN gratuits affichent aussi clairement.
- storage2600 serveurs
- language47 pays couverts
- lan5 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 90 jours
✅ Multiplateforme sans restriction d'appareils.
❌ 2 Go s'épuisent vite, le streaming est exclu.
❌ Pas de serveur algérien confirmé.
Comparatif des VPN gratuits disponibles en Algérie
|VPN
|Volume mensuel
|IP algérienne (gratuit)
|CB requise
|Appareils
|Atout différenciant
|Proton VPN Free
|Illimité
|❌
|Non
|1
|Données illimitées, code open source
|Hide.me
|Illimité
|❌
|Non
|1
|Utilisation sans compte possible
|TunnelBear
|2 Go
|❌
|Non
|Illimités
|Audit annuel public
|Windscribe
|10 Go
|❌
|Non
|Illimités
|Quota extensible, extension navigateur
|PrivadoVPN
|10 Go
|❌
|Non
|1
|Siège en Suisse, juridiction favorable
Un VPN sans donner votre carte bancaire ? Vos options
Sans paiement, plusieurs VPN restent accessibles :
- Proton VPN Free - inscription par mail uniquement, plan illimité.
- TunnelBear - inscription par mail, 2 Go offerts dès la création.
- Windscribe - fonctionne même sans adresse mail sur certaines plateformes.
- Hide.me - plan Free sans CB, pas de création de compte obligatoire
- PrivadoVPN - plan gratuit disponible sans moyen de paiement.
- CyberGhost - accès 24 heures sur PC (Windows/macOS) sans CB.
Pour les abonnements payants, Mullvad accepte notamment Bitcoin et Monero, tandis que CyberGhost accepte les paiements en cryptomonnaie via BitPay selon les pays : confidentialité maximale dès l'étape de la souscription.
⚠️ Les essais remboursables de 30 et 45 jours nécessitent techniquement un moyen de paiement, mais rien n'est prélevé irrévocablement tant que vous annulez dans le délai prévu. C'est davantage un dépôt de garantie qu'un achat ferme.
Quand le gratuit suffit-il ? Le tableau de décision honnête
|Situation
|Gratuit suffisant ?
|Solution recommandée
|Wi-Fi public à Alger, Oran, Constantine
|✅ Oui
|Proton VPN Free ou TunnelBear
|Navigation quotidienne sécurisée
|✅ Oui
|Proton VPN Free
|Regarder ENTV / Canal Algérie depuis la France
|❌ Non
|CyberGhost essai 45 j
|Streaming HD Echorouk TV ou El Djazairia One
|❌ Non
|CyberGhost ou ExpressVPN
|Accès compte CPA e-banking ou BNA depuis l'étranger
|✅ Oui
|Proton VPN Free
|Contourner un blocage lors du BAC ou du BEM
|⚠️ Partiel
|CyberGhost ou Proton VPN Plus
|Lire les médias bloqués en Algérie
|⚠️ Partiel
|Proton VPN Free (serveurs EU)
|Gaming compétitif, ping optimisé
|❌ Non
|CyberGhost (nœuds Alger)
|Torrenting / P2P
|❌ Non
|CyberGhost (serveurs P2P dédiés)
|Expatrié algérien, usage quotidien régulier
|❌ Non
|CyberGhost essai 45 j → abonnement
Pour un usage ponctuel ou défensif, Proton VPN Free répond parfaitement au besoin. Dès qu’il s’agit d’accéder à des contenus géolocalisés (ce qui est souvent le cas pour les utilisateurs et utilisatrices en Europe) aucun VPN gratuit fiable ne tient la comparaison.
Tarifs réels après la période d'essai (2026)
|VPN
|Mensualité (abonnement 24 mois)
|Appareils simultanés
|Garantie
|CyberGhost
|~2,03 €/mois
|7
|45 jours
|Surfshark
|~2,19 €/mois
|Illimités
|30 jours
|NordVPN
|~3,09 €/mois
|10
|30 jours
|Proton VPN Plus
|~4,99 €/mois
|10
|30 jours
|ExpressVPN
|~6,67 €/mois
|8
|30 jours
CyberGhost affiche la mensualité la plus basse du marché sur les abonnements longs. C'est un argument de poids pour transformer l'essai en abonnement pérenne si le service vous convient.
Ce que vous débloquez avec une IP algérienne
Chaînes TV et streaming national
Avec une IP algérienne, vous pouvez retrouver l’accès à une bonne partie des chaînes et flux nationaux depuis l’étranger. ENTV, Canal Algérie, A3, TV4, Echorouk TV ou encore d’autres chaînes locales diffusent en ligne via leurs plateformes officielles, souvent gratuitement. Quand le blocage repose sur la géolocalisation IP, une localisation algérienne suffit souvent à rétablir l’accès
Banque et services administratifs
Se connecter avec une IP algérienne peut réduire les risques de blocage liés à la géolocalisation sur certains services comme CPA e-banking (Crédit Populaire d'Algérie), BNA e-banking (Banque Nationale d'Algérie) ou BaridiMob, selon les contrôles appliqués par chaque plateforme. Pour les membres de la diaspora qui gèrent leurs comptes à distance, un serveur VPN localisé en Algérie peut donc faciliter l’accès dans certains cas.
E-commerce et offres locales
Sur les marketplaces algériennes comme Ouedkniss ou Vendito, et plus largement sur certains services locaux, une IP algérienne peut faciliter l’accès à des offres, à des contenus ou à des parcours pensés pour une consultation depuis l’Algérie. Même logique chez les opérateurs mobiles, où certaines promotions et options sont plus simples à repérer ou à activer depuis un environnement de connexion local.
Presse et radio
Radio Algérienne (radioalgerie.dz) propose de nombreux flux en ligne, avec un accès qui peut varier selon la localisation ou le type de diffusion. Du côté de la presse écrite en ligne, TSA, El Khabar, Ennahar et Echorouk News restent le plus souvent consultables depuis l’étranger, mais certains titres peuvent faire l’objet de restrictions géographiques ponctuelles, qu’un VPN permet parfois de contourner.
VPN à fuir absolument en Algérie
Le marché des VPN gratuits douteux est aussi vaste que risqué. Pour faire le tri rapidement, quelques signaux d’alerte suffisent déjà à écarter une offre sans hésiter.
Les signaux qui doivent vous faire rebrousser chemin :
- Aucune politique de confidentialité claire, publiée ou vérifiable.
- Un modèle économique opaque, avec aucune explication sur la façon dont le service se finance. Dans ce cas, vos données compensent souvent le manque à gagner.
- Une application qui n’a pas été mise à jour depuis plus de six mois, signe possible d’un suivi technique insuffisant.
- Aucun audit de sécurité indépendant, alors que le service prétend protéger votre trafic et votre vie privée.
- Un siège social installé dans une juridiction peu protectrice, sans cadre clair en matière de données personnelles.
Les cas concrets à éviter
Hola VPN est un cas d'école. Son offre gratuite repose sur un réseau pair-à-pair, ce qui signifie que vos ressources peuvent être utilisées comme point de sortie pour d’autres utilisateurs. En clair, du trafic tiers peut transiter par votre connexion, avec des risques évidents en matière de sécurité, de confidentialité et, dans certains cas, de responsabilité.
Les extensions VPN non identifiées du Chrome Web Store ou du Firefox Add-ons Store sont à éviter. Beaucoup se présentent comme des outils de protection, alors qu’elles misent surtout sur la collecte de données, la publicité ou des pratiques de monétisation opaques.
Même méfiance face aux VPN gratuits qui affichent de la publicité directement dans l’interface. Ce modèle peut aller de pair avec des logiques de ciblage ou de mesure d’audience peu compatibles avec la promesse de confidentialité attendue d’un VPN.
➡️ Règle pratique : restez dans le périmètre des fournisseurs référencés dans ce guide. Proton VPN, Windscribe, TunnelBear et Hide.me documentent leur modèle économique et leur politique de confidentialité, avec un niveau de transparence nettement supérieur à celui des services gratuits les plus douteux. Proton et TunnelBear publient en plus des audits indépendants bien identifiés.
Pourquoi le VPN est particulièrement utile en Algérie
L’Algérie développe ses infrastructures numériques à un rythme soutenu, avec Algérie Télécom sur le fixe et Ooredoo, Djezzy, Mobilis sur le mobile. Les performances varient selon les périodes et les baromètres, mais la concurrence entre opérateurs s’est nettement renforcée ces dernières années.
En parallèle, la question de l’accès à l’information reste sensible. Les autorités imposent régulièrement des coupures ou fortes perturbations de connectivité pendant les examens nationaux, notamment le BAC, officiellement pour limiter les fuites de sujets. Ces interruptions, documentées à plusieurs reprises, affectent bien au-delà des seuls candidats. Des médias indépendants comme Radio M ou Maghreb Émergent ont aussi déjà fait l’objet de restrictions d’accès depuis l’Algérie. Dans ce contexte, un VPN relié à un serveur européen peut parfois permettre de retrouver l’accès à certains services ou sites sans configuration complexe, selon le type de blocage en place.
Comment nous avons testé
Notre évaluation des VPN pour l'Algérie repose sur une série de critères vérifiables :
Présence de serveurs en Algérie : nous avons confirmé l'existence de serveurs physiques ou virtuels à Alger pour chaque VPN retenu, en vérifiant les adresses IP attribuées via des outils tiers.
Débits réels : mesures de vitesse réalisées sur les serveurs algériens et sur les serveurs européens accessibles depuis Alger, aux heures de pointe.
Compatibilité streaming : accès testé sur ENTV, Echorouk TV, El Djazairia One et El Heddaf TV.
Processus de remboursement : nous avons vérifié que les garanties annoncées sont effectivement honorées.
Politique de confidentialité : revue des audits indépendants disponibles et des conditions d'utilisation.
Compatibilité applicative : tests sur iOS, Android, Windows et macOS.
ℹ️ VPN pour l'Algérie : les réponses à vos questions
Un VPN est-il légal en Algérie ?
Oui, l’utilisation d’un VPN est pas légale en Algérie pour un usage personnel. Il n’existe pas, à ce jour, d’interdiction générale explicite visant l’usage des VPN. En revanche, les activités illicites commises via un VPN restent punissables. La protection de la vie privée ne dispense pas de respecter la loi.
Puis-je regarder ENTV depuis la France avec un VPN ?
Oui, à condition de vous connecter à un serveur situé en Algérie. CyberGhost dispose de 34 serveurs à Alger, ce qui en fait le choix le plus fiable pour cette configuration. La garantie satisfait ou remboursé de 45 jours permet de tester dans de bonnes conditions, avec avance de frais au départ, puis remboursement si vous annulez dans les délais.
Quel VPN choisir si je suis expatrié algérien en Europe ?
CyberGhost pour accéder aux chaînes et services algériens avec une IP locale, combiné à Proton VPN Free pour la navigation sécurisée au quotidien. Les deux sont complémentaires et couvrent l’essentiel des usages les plus courants.
Un VPN gratuit peut-il débloquer les réseaux sociaux lors d'une coupure en Algérie ?
Proton VPN Free peut parfois y parvenir en se connectant à un serveur européen, notamment lorsque le blocage repose sur la géolocalisation ou sur des restrictions ciblées. En revanche, ses performances peuvent varier aux heures de forte affluence sur les serveurs gratuits. Pour une coupure prolongée ou un usage plus intensif, CyberGhost ou ExpressVPN offrent en général une expérience plus stable grâce à leurs offres premium.
Comment obtenir une IP algérienne sans payer ?
Il n’existe pas de VPN gratuit fiable donnant accès à un serveur algérien. L’option la plus simple consiste à passer par la garantie satisfait ou remboursé de CyberGhost (45 jours sur les offres longues) : vous souscrivez, obtenez immédiatement une IP algérienne, puis vous demandez le remboursement avant la fin de la période si vous ne souhaitez pas conserver l’abonnement. Cela implique une avance de frais au départ, mais pas de coût final si vous respectez les délais.
BaridiMob fonctionne-t-il depuis l'étranger avec un VPN algérien ?
En principe, oui : l'application BaridiMob est susceptible de bloquer les connexions provenant de certains pays étrangers. Utiliser un VPN avec un serveur algérien simule une connexion locale et contourne ce type de restriction géographique.
CyberGhost est-il le seul VPN avec des serveurs en Algérie ?
Non. ExpressVPN, Surfshark et NordVPN proposent également une localisation Algérie dans leurs offres premium, et Proton VPN Plus en dispose aussi. En revanche, selon les fournisseurs, il peut s’agir de serveurs virtuels plutôt que de serveurs physiquement hébergés en Algérie, comme c'est le cas chez NordVPN. CyberGhost reste le plus intéressant dans ce comparatif grâce au plus grand nombre de nœuds à Alger et à la fenêtre de remboursement la plus longue.
Quelle est la différence entre un VPN gratuit et l'essai remboursable ?
Un VPN gratuit est accessible dans la durée, mais avec des limites sur les données, les serveurs disponibles ou les performances. Un essai remboursable donne accès à l’offre complète du fournisseur pendant une période définie, avec remboursement intégral si vous annulez dans le délai prévu. Pour l’Algérie, c’est aujourd’hui la seule solution permettant d’obtenir une IP locale via un VPN fiable sans coût final, à condition d’avancer les frais au départ.