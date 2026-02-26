Ce qu'il faut savoir avant de choisir

✅ Avec 34 serveurs physiques implantés à Alger, CyberGhost est le seul VPN à proposer une IP algérienne stable. Son essai de 45 jours est intégralement remboursable.

✅ Proton VPN Free est l'unique VPN vraiment gratuit et fiable sans plafond de données. Cependant, ses serveurs algériens restent réservés aux abonnés payants.

❌ Pas un seul VPN 100% gratuit fiable ne donne accès à un serveur situé en Algérie.

💡 En enchaînant les essais de CyberGhost, ExpressVPN, Surfshark et NordVPN, vous pouvez cumuler jusqu'à 135 jours de couverture premium sans dépenser durablement.

⚠️ L’Algérie impose régulièrement des restrictions de connectivité, notamment pendant les épreuves du BAC, avec des coupures ou fortes perturbations observées à l’échelle nationale. Plus largement, l’accès à l’information peut aussi être affecté en période de tension.

🚫 Hola VPN et, plus largement, les extensions VPN gratuites peu transparentes du Chrome Web Store, sont à proscrire catégoriquement.