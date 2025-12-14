Sécurité, vie privée, streaming, télétravail, Wi-Fi publics. En 2025, le VPN n’est plus un outil de niche, mais un réflexe numérique. Bonne nouvelle, plusieurs services majeurs affichent actuellement des prix très agressifs. Voici les offres à retenir, et surtout comment choisir celle qui vous correspond vraiment.
5 offres VPN à surveiller de près :
Avant d’entrer dans le détail, voici une sélection de trois VPN reconnus, actuellement proposés à des tarifs particulièrement attractifs sur la durée.
- CyberGhost VPN à 2,19 € par mois pendant 2 ans + 2 mois offerts
- Proton VPN à 2,49 € par mois pendant 2 an
- ExpressVPN à partir de 3,99 € par mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- NordVPN à 2,99 € par mois pendant 2 ans + 3 mois offerts
- Surfshark à partir de 1,99 € par mois pendant 2 ans + 3 mois offerts
Le coup de cœur de la rédaction : CyberGhost VPN
Parmi les offres disponibles, CyberGhost VPN se distingue clairement par son équilibre. À 2,19 € par mois pendant 2 ans, avec 2 mois offerts, il combine un prix très agressif avec une expérience utilisateur accessible à tous.
CyberGhost ne cherche pas à impressionner par une complexité excessive. Son interface est claire, ses réglages sont simples, et la protection fonctionne dès l’activation. C’est un VPN que l’on installe, que l’on active, puis que l’on oublie. Et c’est précisément ce que recherchent beaucoup d’utilisateurs.
Il couvre l’essentiel des usages modernes : navigation sécurisée, Wi-Fi publics, streaming, télétravail, déplacements à l’étranger. Le tout sans alourdir l’expérience ni le budget. Pour ceux qui veulent franchir le pas sans se poser trop de questions, c’est aujourd’hui l’un des meilleurs points d’entrée dans l’univers des VPN.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes
Proton, le VPN qui mise tout sur la sécurité
Proton VPN se distingue par son engagement fort en faveur de la confidentialité et de la transparence.
Basé en Suisse, il bénéficie d’une juridiction particulièrement respectueuse de la vie privée et d’une politique de zéro logs très stricte. À 3,59 € par mois pendant deux ans, Proton VPN cible ceux qui veulent aller plus loin dans la protection de leurs données personnelles, tout en conservant une expérience d’utilisation fluide et performante.
Son interface, assez simple à prendre en main, offre des fonctionnalités avancées comme le support du protocole WireGuard, la possibilité de contourner les restrictions géographiques, et des configurations dédiées pour le streaming ou les torrents. La version Pro inclut aussi un bloqueur de publicités et de traqueurs. Globalement, Proton VPN combine vie privée renforcée, confort d’usage et performances élevées, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs soucieux de sécurité tout en souhaitant une expérience complète et polyvalente.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
ExpressVPN, le VPN premium sur le marché
ExpressVPN se positionne comme un choix haut de gamme pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis entre sécurité, performance et fiabilité.
Avec un tarif attractif à partir de 3,99 € par mois pendant 2 ans, accompagné de 4 mois offerts, l’offre permet d’accéder à l’un des VPN les plus réputés du marché sur une période étendue à un coût très raisonnable. Là où certains VPN misent avant tout sur le prix, ExpressVPN mise sur la stabilité et la performance, notamment grâce à un large réseau de serveurs répartis dans de nombreux pays, une très bonne vitesse de connexion même sur les usages les plus exigeants (streaming, téléchargement, visioconférences) et des applications intuitives pour tous les appareils majeurs (Windows, macOS, Android, iOS, Linux).
Ce service est aussi souvent mis en avant pour sa capacité à contourner les blocages géographiques des plateformes de streaming et pour l’utilisation de protocoles très fiables. De plus, la politique de confidentialité est transparente, avec une vraie philosophie de non-conservation des logs alliée à une localisation dans une juridiction favorable à la vie privée.
Pour les utilisateurs qui veulent une sécurité robuste sans sacrifier la vélocité ou la compatibilité multi-appareils, ExpressVPN donne une expérience premium, idéale si vous cherchez plus qu’un simple accès anonymisé — une protection numérique complète, fluide et performante.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier plan, avec une architecture basée sur la mémoire vive, son protocole maison Lightway et des protections DNS avancées réunies dans son module de protection avancée. Entre ses très bons débits, la stabilité de ses connexions, la qualité de ses applications et une couverture multiplateforme très large, le service reste l’une des valeurs sûres du marché pour celles et ceux qui cherchent un VPN premium, capable d’encaisser un usage intensif au quotidien, y compris en vidéo. La contrepartie tient surtout à des tarifs plus élevés que la moyenne, qui pourront inciter les profils les plus sensibles au budget à se tourner vers des concurrents moins onéreux.
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS
NordVPN, un excellent rapport qualité / prix
NordVPN est l’une des solutions VPN les plus populaires au monde, connue pour sa puissance, sa vitesse et sa richesse de fonctionnalités.
Proposé ici à 2,99 € par mois pendant deux ans, avec 3 mois offert, c’est une offre très compétitive pour ceux qui veulent une protection complète sans compromis. NordVPN se distingue par la taille de son réseau de serveurs, des milliers répartis dans de nombreux pays, et par sa capacité à maintenir des débits élevés même sur des connexions très sollicitées, ce qui est particulièrement important pour le streaming ou les jeux en ligne.
En plus du chiffrement avancé et de l’absence de logs, NordVPN propose des fonctionnalités additionnelles comme le double VPN, des serveurs dédiés pour le P2P, et un kill switch très réactif. C’est une option très adaptée à ceux qui souhaitent une solution VPN performante, stable et complète, capable de protéger leurs usages les plus exigeants sans compromettre la vitesse.
- storage8400 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN confirme son statut de valeur sûre parmi les meilleurs VPN grand public. Son réseau massif, son protocole maison NordLynx désormais bien optimisé, la nouvelle interface orientée sécurité et les modules complémentaires comme Protection anti-menaces Pro ou le réseau Mesh composent un ensemble cohérent, pensé pour un usage intensif mêlant navigation, vidéo, P2P et travail à distance. Le fournisseur mise en parallèle sur des audits réguliers de sa politique de confidentialité et sur une infrastructure en RAM mieux documentée, ce qui lui permet de combiner bonnes performances, richesse fonctionnelle et garanties solides sur la gestion des données.
- Bonnes performances et débits très stables avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Réseau Mesh pratique pour relier directement ses appareils
- Protection anti-menaces Pro et surveillance Dark Web bien intégrées
- Politique no log vérifiée régulièrement par audit indépendant
- Support 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance en français via le chat
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’application
- Interface qui incite fortement à garder le VPN activé en permanence
Surfshark, un VPN innovant
Surfshark se distingue comme l’un des VPN les plus accessibles du marché, sans compromis sur les fonctionnalités essentielles. Avec un tarif très agressif à partir de 1,99 € par mois pendant 2 ans, assorti de 3 mois offerts, cette offre place la barre très bas tout en maintenant une protection complète et moderne. Surfshark est particulièrement attractif pour les utilisateurs qui veulent protéger plusieurs appareils simultanément, car il autorise un nombre illimité de connexions sur différents appareils avec un seul abonnement. Cela signifie que vous pouvez couvrir votre smartphone, votre tablette, votre PC et même la box de votre domicile sans surcoût supplémentaire.
Côté performance, Surfshark propose des vitesses solides pour le streaming et la navigation, ainsi qu’un choix de nombreux serveurs dans de nombreux pays, ce qui facilite l’accès à des contenus géo-bloqués. La sécurité est assurée par un chiffrement robuste et une politique stricte de non-conservation des logs, garantissant que vos activités restent privées. Parmi ses fonctions avancées, on retrouve aussi un “kill switch” automatique, le mode camouflage pour brouiller davantage votre empreinte, et même un bloqueur de publicité intégré, ce qui ajoute une couche de confort à l’utilisation quotidienne.
Pour ceux qui recherchent un abonnement VPN très abordable, capable de protéger toute une famille ou plusieurs appareils sans complexité, Surfshark représente une option particulièrement convaincante, surtout à ce niveau de prix.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, particulièrement intéressant pour les foyers bien équipés et celles et ceux qui multiplient les appareils connectés. Connexions simultanées illimitées, réseau Nexus et nouvelles options Multi IP et IP rotative revue. Le fournisseur a aussi renforcé son socle technique avec le déploiement de serveurs 100 Gb/s, le lancement de ses propres serveurs DNS, un bloqueur de contenus web et un vérificateur de mails suspects, tout en continuant à s’appuyer sur une infrastructure intégralement en RAM et une politique no log auditée. L’ensemble conserve de bons débits, un positionnement tarifaire agressif sur la longue durée et une palette de protections qui en font l’un des VPN grand public les plus polyvalents de ce comparatif.
- Vitesses globalement au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d’appareils protégés
- Réseau Nexus et fonctions avancées (MultiHop, IP rotative, Multi IP)
- Serveurs 100 Gb/s et DNS maison pour une meilleure capacité réseau
- Outils de confidentialité supplémentaires (Alternative ID, bloqueur de contenus web, vérification de mails suspects)
- Renouvellements plus chers que les prix d’appel
- Extensions de navigateur moins complètes que les applications natives
Pourquoi opter pour un VPN en 2025 ?
En 2025, utiliser Internet sans protection revient à circuler en permanence avec des informations personnelles visibles. Chaque connexion révèle une adresse IP, une localisation approximative, des habitudes de navigation, parfois même des données sensibles lorsque l’on utilise des réseaux Wi-Fi publics.
Le VPN répond à plusieurs enjeux devenus centraux. Il chiffre les données, masque l’identité numérique et sécurise les connexions, y compris dans les lieux les plus exposés comme les cafés, les hôtels ou les transports. Mais la protection n’est plus le seul argument. Le VPN permet aussi de contourner certaines restrictions géographiques, d’accéder à ses contenus habituels lors de déplacements, ou de réduire le suivi publicitaire.
Avec l’explosion du télétravail, des usages mobiles et des services en ligne, le VPN est progressivement devenu un outil de confort autant que de sécurité. Et grâce aux offres longue durée, il est aujourd’hui possible de s’équiper pour quelques euros par mois, sans compromis majeur.
Comment bien choisir son VPN en fonction de ses besoins ?
Tous les VPN ne répondent pas aux mêmes attentes. Le bon choix dépend avant tout de l’usage. Pour un utilisateur occasionnel cherchant une solution simple, une interface claire et un prix bas seront prioritaires. Pour un profil plus sensible à la confidentialité, la politique de non conservation des logs, la juridiction et la transparence du service deviennent essentielles.
La performance joue aussi un rôle clé. Un bon VPN doit rester discret en arrière plan, sans ralentir excessivement la connexion. Le nombre de serveurs, leur répartition géographique et la stabilité sont donc des critères importants, notamment pour le streaming ou le télétravail.
Enfin, la compatibilité multi appareils et la facilité d’installation sont devenues incontournables. Un VPN doit pouvoir s’activer rapidement sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette, sans configuration complexe.
C’est pour cette raison qu’il est souvent plus pertinent de choisir un VPN reconnu, éprouvé, et bien noté, plutôt que de se tourner vers des solutions gratuites ou peu transparentes.
Les meilleurs deals services en ligne de décembre
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts
- Canal+ La Totale à 40 € par mois avec Netflix inclus
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €