On se connecte partout. À la maison, au travail, dans les transports, à l’hôtel, au café. Et la plupart du temps, on n’y pense pas. Pourtant, chaque connexion laisse des traces. Adresse IP visible, données qui transitent en clair sur certains réseaux, géolocalisation approximative, profilage publicitaire.

Longtemps, le VPN a été perçu comme un outil réservé aux utilisateurs très techniques. Aujourd’hui, la réalité est différente. Protéger sa navigation est devenu une mesure de base, au même titre qu’un antivirus ou un gestionnaire de mots de passe. C’est dans ce contexte que des services comme CyberGhost prennent tout leur sens.