Les achats de fin d’année attirent toujours plus de promotions, mais aussi davantage de tentatives de fraude en ligne. Entre les faux sites, les vols de données bancaires et les connexions Wi-Fi publiques utilisées en mobilité, les risques augmentent nettement à l’approche de Noël. C’est dans ce contexte qu’un VPN fiable devient un outil pertinent pour naviguer en toute sérénité.

CyberGhost VPN affiche en ce moment une forte réduction sur son abonnement 2 ans, avec un tarif de 2,19 €/mois /+ 2 mois supplémentaires offerts. Le service inclut un large réseau de serveurs rapides, une politique No Logs avérée et une protection complète pour sécuriser vos sessions de navigation. Son installation simple sur tous les systèmes facilite la prise en main, même pour un premier usage. Voici en détail ce que propose cette promotion.