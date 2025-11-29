CyberGhost et Proton VPN proposent tous deux des réductions massives pour le Black Friday, rendant le choix plus serré que jamais. Entre sécurité, vitesse, streaming et prix cassés, ce versus vous aide à choisir le VPN le plus intéressant du moment.
Un duel au sommet entre deux VPN premium
Dans un marché où la confidentialité est devenue un enjeu majeur, CyberGhost VPN et Proton VPN se distinguent comme deux solutions hautement sécurisées.
CyberGhost mise sur une offre ultra-agressive avec 83 % de réduction et un éventail de fonctionnalités très large, tandis que Proton VPN met en avant son pedigree suisse, son open source et son audit de non-conservation des logs.
Trois bonnes raisons de choisir l’un ou l’autre VPN
- 🔒 CyberGhost pour le prix et la simplicité : offre la plus avantageuse du moment et réseau 10 Gbits/s.
- 🇨🇭 Proton VPN pour la confidentialité maximale : open source, audits publics et juridiction suisse.
- 🎬 Streaming et performance : CyberGhost excelle sur Netflix & co ; Proton offre une stabilité remarquable.
CyberGhost vs Proton : lequel en donne le plus ?
CyberGhost VPN séduit par une offre ultra-complète : 10 Gbits/s, 7 appareils, streaming optimisé, No Logs, serveurs mondiaux, NoSpy, protection Wi-Fi automatique, 45 jours satisfait ou remboursé et support 24/7. C’est un choix idéal pour ceux qui veulent un VPN simple, rapide et polyvalent.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Proton VPN mise sur la transparence avec un VPN open source audité, le VPN Accelerator, des serveurs 10 Gbits/s, une politique No Logs publique, Stealth contre la censure, NetShield pour bloquer pub & malware, 10 appareils et une juridiction suisse. Idéal pour les utilisateurs ultra-soucieux de confidentialité.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
|Critère
|CyberGhost VPN
|Proton VPN
|Prix promo
|2,03 €/mois (-83%)
|2,49 €/mois (-75%)
|Juridiction
|Roumanie
|Suisse
|Confidentialité
|No Logs + serveurs NoSpy
|No Logs audité + open source
|Vitesse
|Jusqu’à 10 Gbits/s
|10 Gbits/s + VPN Accelerator
|Streaming
|Serveurs dédiés Netflix, Prime, Disney+
|Déblocage large, très fiable
|Appareils couverts
|7
|10
|Garantie
|45 jours
|30 jours
|Support
|24/7
|24/7
|Usage idéal
|Streaming, rapidité, prix
|Confidentialité, open source
Faut-il profiter des promos maintenant ?
Les deux VPN affichent leur plus grosse réduction de l’année :
- CyberGhost : -83 %, soit un abonnement à prix mini + 45 jours satisfait ou remboursé, la plus longue garantie du marché.
- Proton VPN : -75 %, soit un VPN premium à 2,49 €/mois, avec l’écosystème de confidentialité le plus transparent du marché.
Avec des prix de base bien plus élevés, l’économie est très réelle pour les deux utilisateurs. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, CyberGhost domine. Si vous privilégiez la confidentialité extrême, Proton est imbattable.
✅ Notre avis sur CyberGhost et Proton VPN
CyberGhost VPN est le choix le plus polyvalent : rapide, simple, idéal pour le streaming et proposant la meilleure réduction du marché. Proton VPN est la solution la plus sérieuse pour ceux qui veulent une confidentialité inviolable, un VPN audité et un écosystème open source.