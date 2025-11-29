CyberGhost et Proton VPN proposent tous deux des réductions massives pour le Black Friday, rendant le choix plus serré que jamais. Entre sécurité, vitesse, streaming et prix cassés, ce versus vous aide à choisir le VPN le plus intéressant du moment.

Proton VPN contre CyberGhost : lequel protège le mieux vos données ? © Shutterstock
Un duel au sommet entre deux VPN premium

Dans un marché où la confidentialité est devenue un enjeu majeur, CyberGhost VPN et Proton VPN se distinguent comme deux solutions hautement sécurisées.

CyberGhost mise sur une offre ultra-agressive avec 83 % de réduction et un éventail de fonctionnalités très large, tandis que Proton VPN met en avant son pedigree suisse, son open source et son audit de non-conservation des logs.

Trois bonnes raisons de choisir l’un ou l’autre VPN

  • 🔒 CyberGhost pour le prix et la simplicité : offre la plus avantageuse du moment et réseau 10 Gbits/s.
  • 🇨🇭 Proton VPN pour la confidentialité maximale : open source, audits publics et juridiction suisse.
  • 🎬 Streaming et performance : CyberGhost excelle sur Netflix & co ; Proton offre une stabilité remarquable.

CyberGhost vs Proton : lequel en donne le plus ?

CyberGhost VPN séduit par une offre ultra-complète : 10 Gbits/s, 7 appareils, streaming optimisé, No Logs, serveurs mondiaux, NoSpy, protection Wi-Fi automatique, 45 jours satisfait ou remboursé et support 24/7. C’est un choix idéal pour ceux qui veulent un VPN simple, rapide et polyvalent.

CyberGhost VPN
CyberGhost VPN
Clubic
CyberGhost VPN
  • storage11500 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : le moins cher
9.8 / 10
9.8  / 10
Proton VPN mise sur la transparence avec un VPN open source audité, le VPN Accelerator, des serveurs 10 Gbits/s, une politique No Logs publique, Stealth contre la censure, NetShield pour bloquer pub & malware, 10 appareils et une juridiction suisse. Idéal pour les utilisateurs ultra-soucieux de confidentialité.

Proton VPN
Proton VPN
Proton VPN
  • storage16838 serveurs
  • language127 pays couverts
  • lan10 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : le plus sécurisé
9.7 / 10
9.7  / 10
CritèreCyberGhost VPNProton VPN
Prix promo2,03 €/mois (-83%)2,49 €/mois (-75%)
JuridictionRoumanieSuisse
ConfidentialitéNo Logs + serveurs NoSpyNo Logs audité + open source
VitesseJusqu’à 10 Gbits/s10 Gbits/s + VPN Accelerator
StreamingServeurs dédiés Netflix, Prime, Disney+Déblocage large, très fiable
Appareils couverts710
Garantie45 jours30 jours
Support24/724/7
Usage idéalStreaming, rapidité, prixConfidentialité, open source

Faut-il profiter des promos maintenant ?

Les deux VPN affichent leur plus grosse réduction de l’année :

Avec des prix de base bien plus élevés, l’économie est très réelle pour les deux utilisateurs. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité/prix, CyberGhost domine. Si vous privilégiez la confidentialité extrême, Proton est imbattable.

✅ Notre avis sur CyberGhost et Proton VPN

CyberGhost VPN est le choix le plus polyvalent : rapide, simple, idéal pour le streaming et proposant la meilleure réduction du marché. Proton VPN est la solution la plus sérieuse pour ceux qui veulent une confidentialité inviolable, un VPN audité et un écosystème open source.

