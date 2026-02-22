CyberGhost s'appuie sur le plus grand réseau des trois : près de 12 000 serveurs dans 100 pays, avec des serveurs optimisés par usage (streaming, gaming, P2P), une interface lisible par tous et des performances solides en WireGuard, mesurées à 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni lors des tests Clubic 2026. C'est le VPN idéal pour ceux qui veulent brancher et oublier : l'interface ne demande aucune connaissance technique, la connexion s'établit en moins de 5 secondes et les serveurs streaming sont clairement identifiés pour chaque plateforme.

Son point fort absolu : le réseau de 12 000 serveurs dans 100 pays est le plus dense du trio. Pour débloquer des catalogues étrangers (Netflix US, BBC iPlayer, Disney+ international) ou trouver un serveur rapide et peu chargé à tout moment, aucune des deux alternatives ne peut rivaliser sur ce terrain.