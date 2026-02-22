Trois des meilleurs VPN du marché sont simultanément en promotion à des tarifs historiquement bas : CyberGhost à 2,19 €/mois (26 mois), Proton VPN à 2,99 €/mois (24 mois, -70%) et ExpressVPN à 2,79 €/mois (28 mois, -77%). Trois services premium, trois philosophies différentes, un même objectif : chiffrer la connexion et protéger la vie privée sans ruiner son budget.

Choisir le bon VPN n'est pas toujours simple. On décrypte le marché pour vous !

Choisir un VPN n'a jamais été aussi compliqué qu'en 2026, non pas parce que les services sont mauvais, mais parce qu'ils sont tous devenus sérieux. CyberGhost, Proton VPN et ExpressVPN partagent un socle commun solide : politique no-logs auditée, chiffrement AES-256, protocole WireGuard, Kill Switch et protection DNS. Ce qui les distingue, c'est leur approche de la confidentialité, la taille de leur réseau, leurs performances sur mobile et leur vision du rapport qualité-prix sur le long terme. Cette sélection compare les trois offres en promotion simultanément pour aider à choisir le bon service selon son profil et ses usages.

⚡Les 3 offres de cette sélection :

  • CyberGhost VPN : 2,19 €/mois sur 2 ans + 2 mois offerts (26 mois au total), soit environ 56,94 € pour plus de 2 ans de protection, avec garantie satisfait ou remboursé 45 jours

  • Proton VPN : 2,99 €/mois sur 2 ans (-70%), soit 71,76 € pour 24 mois, avec 10 appareils simultanés et l'architecture Secure Core suisse incluse

  • ExpressVPN : 2,79 €/mois sur 2 ans + 4 mois offerts (-77%), soit 78,20 € pour 28 mois, avec chiffrement post-quantique et 12 appareils simultanés

CyberGhost : le rapport qualité-prix imbattable sur un réseau massif

CyberGhost s'appuie sur le plus grand réseau des trois : près de 12 000 serveurs dans 100 pays, avec des serveurs optimisés par usage (streaming, gaming, P2P), une interface lisible par tous et des performances solides en WireGuard, mesurées à 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni lors des tests Clubic 2026. C'est le VPN idéal pour ceux qui veulent brancher et oublier : l'interface ne demande aucune connaissance technique, la connexion s'établit en moins de 5 secondes et les serveurs streaming sont clairement identifiés pour chaque plateforme.

Son point fort absolu : le réseau de 12 000 serveurs dans 100 pays est le plus dense du trio. Pour débloquer des catalogues étrangers (Netflix US, BBC iPlayer, Disney+ international) ou trouver un serveur rapide et peu chargé à tout moment, aucune des deux alternatives ne peut rivaliser sur ce terrain.

Clubic
CyberGhost VPN
  • storage11500 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : le moins cher
9.8 / 10
Les plus
  • Interface graphique fluide
  • Performances et rapport qualité-prix
  • Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
  • Couverture multiplateforme
Les moins
  • Tarif du forfait mensuel élevé
  • Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes

Proton VPN : la forteresse suisse pour ceux qui ne transigent pas sur la confidentialité

Proton VPN joue dans une catégorie à part dès qu'on parle de vie privée. Développé par l'équipe de Proton Mail, il est basé en Suisse, sous une des législations les plus protectrices d'Europe, hors de portée des accords de surveillance des Five Eyes, Nine Eyes et Fourteen Eyes. Ses applications sont entièrement open source, sa politique no-logs est auditée indépendamment, et il propose des fonctions avancées absentes chez ses concurrents : serveurs Secure Core (double-hop via des pays à haute souveraineté), Tor over VPN, et une protection contre les censures les plus agressives grâce à son protocole Stealth.

Son point fort absolu : l'architecture Secure Core, qui fait transiter le trafic par deux serveurs dans des pays à haute souveraineté (Suisse, Islande, Suède) avant d'atteindre le serveur de destination, est une protection unique contre les attaques sur l'infrastructure VPN elle-même. Personne d'autre dans cette sélection ne propose l'équivalent.

Proton VPN
  • storage16838 serveurs
  • language127 pays couverts
  • lan10 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : le plus sécurisé
9.7 / 10
Les plus
  • Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
  • Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
  • Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
  • Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
  • VPN Accelerator efficace sur les débits
Les moins
  • Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
  • Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables

ExpressVPN : la référence mondiale pour la vitesse et la stabilité tous réseaux

ExpressVPN n'est pas le moins cher du trio, mais il maintient une réputation de stabilité et de performance difficile à contester, notamment sur les connexions Wi-Fi publiques, les réseaux instables et en situation de mobilité. Son protocole propriétaire Lightway, optimisé pour les connexions dégradées, garantit une fluidité remarquable là où d'autres VPN décrochent. En 2026, il intègre également le chiffrement post-quantique sur WireGuard et Lightway, une avance technologique sur la sécurité à long terme que ni CyberGhost ni Proton VPN ne proposent encore à ce niveau. Avec plus de 3 000 serveurs dans 105 pays et la compatibilité avec les routeurs, les box TV et les consoles, c'est la solution la plus universelle des trois.

Son point fort absolu : le chiffrement post-quantique intégré sur Lightway et WireGuard. En anticipant les menaces des futurs ordinateurs quantiques capables de casser les chiffrements actuels, ExpressVPN est technologiquement le VPN le plus tourné vers la durabilité à long terme dans ce comparatif.

ExpressVPN
  • storage3000 serveurs
  • language105 pays couverts
  • lan10 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
9.6 / 10
Les plus
  • Performances très élevées et stables
  • Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
  • Couverture multiplateforme parmi les plus larges
  • Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
  • Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
Les moins
  • Prix plus élevés que la moyenne du marché
  • Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS

La tableau comparatif des 3 meilleurs VPN du moment

Pour choisir sereinement entre trois services qui se ressemblent sur le papier, rien ne vaut une mise à plat des critères qui comptent vraiment. Prix, nombre de serveurs, appareils couverts, protocoles, protections avancées et conditions de remboursement : voici les données clés alignées côte à côte pour comparer en un coup d'oeil.

CritèreCyberGhostProton VPNExpressVPN
Prix (offre 2 ans)2,19 €/mois2,99 €/mois2,79 €/mois (Avancé)
Durée totale26 mois24 mois28 mois
Coût total~56,94 €~71,76 €~78,20 €
Serveurs~12 000 / 100 pays~9 400 / 117 pays~3 000 / 105 pays
Appareils simultanés71012
ProtocolesWireGuard, OpenVPN, IKEv2WireGuard, OpenVPN, StealthLightway, WireGuard post-quantique
No-logs auditéOui (trimestriel)Oui (open source)Oui
Secure Core / double-hopNonOuiNon
Chiffrement post-quantiqueNonNonOui
Tor over VPNNonOuiNon
Streaming optimiséOui (serveurs dédiés)OuiOui
Garantie remboursement45 jours30 jours30 jours
JuridictionRoumanieSuisseÎles Vierges Britanniques

Quelle offre pour quel profil ?

Les trois services partagent la même base technique de qualité, mais s'adressent à des besoins différents selon l'usage réel et les priorités de chaque utilisateur.

CyberGhost convient aux utilisateurs grand public qui cherchent avant tout à débloquer des catalogues de streaming étrangers, à naviguer de manière sécurisée sur les Wi-Fi publics et à profiter d'un VPN simple à utiliser au quotidien, avec le meilleur prix du trio et la garantie la plus longue (45 jours).

Proton VPN s'adresse aux profils qui ne transigent pas sur la confidentialité : journalistes, militants, avocats, professionnels de santé ou toute personne dont les données sensibles méritent une protection maximale. L'architecture Secure Core, le Tor over VPN, les apps open source et la juridiction suisse le placent seul sur ce terrain dans cette sélection.

ExpressVPN est le choix idéal pour les grands voyageurs, les télétravailleurs nomades et les power users qui ont besoin d'un VPN parfaitement stable sur tous les réseaux (4G, 5G, Wi-Fi instables, hôtels, aéroports) et sur tous les appareils, avec la couverture la plus large (12 appareils) et le chiffrement le plus tourné vers l'avenir.

Le verdict de la rédaction Clubic

Ces trois offres représentent l'état de l'art du VPN premium à prix accessible en 2026, et il serait réducteur de désigner un vainqueur universel tant les profils visés sont différents. Pour la grande majorité des utilisateurs qui veulent simplement sécuriser leur connexion et accéder à des contenus étrangers, CyberGhost est le choix le plus évident : le plus grand réseau, le prix le plus bas, la garantie la plus longue. Pour celles et ceux dont la vie privée est une priorité non négociable, Proton VPN est dans une catégorie à part, portée par une philosophie open source et une juridiction suisse qui ne s'improvise pas. ExpressVPN, enfin, reste la référence absolue en termes de stabilité multi-réseau et d'innovation sécuritaire, avec le chiffrement post-quantique comme carte maîtresse pour ceux qui pensent leur cybersécurité sur le long terme. Quelle que soit l'offre retenue, les trois méritent largement le label bon plan à ces tarifs.

