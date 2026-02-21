CyberGhost, c'est un réseau de près de 12 000 serveurs répartis dans 100 pays, avec des débits qui atteignent 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni en WireGuard, selon les tests Clubic 2026. Par rapport à 2024, les débits descendants ont pratiquement doublé sur les connexions françaises et américaines, ce qui le place clairement dans le haut du panier des VPN grand public.

Côté sécurité, la plateforme embarque le protocole WireGuard (l'un des plus rapides et des plus modernes du marché), un chiffrement AES‑256 bits, un Kill Switch, une protection contre les fuites DNS, un Split Tunneling et une politique no‑logs auditée de manière indépendante chaque trimestre. C'est le niveau de sérieux qu'on attend d'un VPN premium, pas d'un service discount.

Dans le comparatif Clubic de février 2026, CyberGhost s'impose en tête du classement, devant Proton VPN et ExpressVPN, notamment pour son rapport qualité‑prix et son interface ultra‑accessible. Pour 01net, il reste une "excellente alternative premium abordable" face à NordVPN, avec des débits uploadant au-delà de 550 Mb/s sur serveur français.