CyberGhost VPN passe à 2,19 €/mois sur l'offre 2 ans avec 2 mois offerts, soit ‑82% sur le tarif public. En 2026, c'est l'un des rares VPN premium à ce niveau de prix, avec près de 12 000 serveurs dans 100 pays, un chiffrement AES‑256 bits et une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.
Le VPN reste l'un des rares outils de cybersécurité à la fois réellement utile au quotidien et encore trop souvent évité pour son coût. À 11,99 €/mois sans engagement, beaucoup hésitent. CyberGhost casse cette barrière avec une formule longue durée qui descend à 2,19 €/mois, soit moins qu'un café, pour 26 mois d'accès complet à un service qui se hisse en tête des classements VPN en 2026. On fait le tour de ce que vaut vraiment cette offre avant de te lancer.
⚡ CyberGhost VPN, le deal en détail :
- Offre : CyberGhost VPN – abonnement 2 ans + 2 mois offerts
- Prix public : 11,99 €/mois (ou 311,74 € sur 2 ans)
- Prix en promo : 2,19 €/mois, soit 56,94 € pour 26 mois au total
- Réduction : ‑82% sur l'abonnement 2 ans
- Durée totale : 26 mois (24 mois + 2 mois offerts)
- Garantie : Satisfait ou remboursé 45 jours
- Appareils simultanés : jusqu'à 7 connexions en parallèle
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Pourquoi CyberGhost s'impose en 2026 ?
CyberGhost, c'est un réseau de près de 12 000 serveurs répartis dans 100 pays, avec des débits qui atteignent 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni en WireGuard, selon les tests Clubic 2026. Par rapport à 2024, les débits descendants ont pratiquement doublé sur les connexions françaises et américaines, ce qui le place clairement dans le haut du panier des VPN grand public.
Côté sécurité, la plateforme embarque le protocole WireGuard (l'un des plus rapides et des plus modernes du marché), un chiffrement AES‑256 bits, un Kill Switch, une protection contre les fuites DNS, un Split Tunneling et une politique no‑logs auditée de manière indépendante chaque trimestre. C'est le niveau de sérieux qu'on attend d'un VPN premium, pas d'un service discount.
Dans le comparatif Clubic de février 2026, CyberGhost s'impose en tête du classement, devant Proton VPN et ExpressVPN, notamment pour son rapport qualité‑prix et son interface ultra‑accessible. Pour 01net, il reste une "excellente alternative premium abordable" face à NordVPN, avec des débits uploadant au-delà de 550 Mb/s sur serveur français.
✅ Les points forts
- Performances solides en 2026 : débits très réguliers en WireGuard, jusqu'à 430 Mb/s en France et 500 Mb/s au Royaume-Uni, avec une quasi‑absence de déconnexions inattendues constatée en test.
- Réseau gigantesque : près de 12 000 serveurs dans 100 pays, ce qui en fait l'un des réseaux les plus denses du marché pour débloquer des contenus étrangers et contourner les restrictions géographiques.
- 45 jours de garantie remboursement : c'est la plus généreuse des grandes offres VPN du marché, ce qui permet de tester le service en conditions réelles avant de s'engager.
- Interface accessible à tous : une seule formule, un seul abonnement, pas de modules complémentaires confus, idéal pour les débutants comme pour les utilisateurs avancés.
- Sécurité sans compromis : WireGuard, AES‑256 bits, Kill Switch, protection DNS, Split Tunneling, serveurs RAM uniquement et rapports de transparence publiés tous les trimestres.
❌ Les limites
- Engagement de 2 ans obligatoire pour profiter du tarif à 2,19 €/mois : si tu changes d'avis après 45 jours, il faudra payer pour sortir ou attendre la fin du contrat.
- Ralentissements sur les connexions lointaines : comme tous les VPN, les débits baissent sensiblement sur des serveurs très éloignés (Japon, Asie-Pacifique), même si les niveaux restent confortables pour un usage courant.
- Pas de services annexes : contrairement à NordVPN ou ExpressVPN, CyberGhost ne propose pas de gestionnaire de mots de passe ou de stockage cloud, mais c'est aussi ce qui garde le service simple et concentré.
L'avis de l'expert : le rapport qualité‑prix, imbattable sur le segment premium
Ce qui distingue vraiment CyberGhost de la concurrence en 2026, c'est sa capacité à tenir un niveau de service haut de gamme à un prix que personne d'autre ne propose. À 2,19 €/mois, vous ne sacrifiez rien sur l'essentiel : les débits atteignent 430 Mb/s en France en protocole WireGuard, la politique no‑logs est auditée indépendamment chaque trimestre, le réseau couvre près de 12 000 serveurs dans 100 pays, et la garantie remboursement court sur 45 jours, soit la plus généreuse du marché.
CyberGhost fait donc le choix de rester concentré sur ce qui compte vraiment dans un VPN : la vitesse, la fiabilité et la confidentialité — et c'est précisément ce positionnement qui en fait le meilleur compromis du moment pour quiconque cherche à se protéger sans vider son portefeuille.
FAQ - Tout savoir sur CyberGhost VPN
Que vous découvriez les VPN ou que vous cherchiez à changer de service, voici les questions que posent réellement les utilisateurs avant de souscrire, avec des réponses directes et sans langue de bois.
CyberGhost respecte-t-il vraiment une politique no-logs ?
Oui, la politique no-logs de CyberGhost est auditée de manière indépendante chaque trimestre et des rapports de transparence sont publiés régulièrement, ce qui en fait l'un des VPN les plus transparents du marché.
Puis-je tester CyberGhost et me faire rembourser si ça ne me convient pas ?
Oui, la garantie satisfait ou remboursé court sur 45 jours, sans condition particulière à respecter, ce qui est la plus longue du secteur et largement suffisante pour tester en conditions réelles.
CyberGhost fonctionne-t-il bien pour le streaming (Netflix, Disney+…) ?
Oui, le réseau de près de 12 000 serveurs dans 100 pays permet de débloquer les principaux catalogues étrangers, avec des débits suffisamment élevés pour du streaming en HD ou 4K sans buffering.
Combien d'appareils puis-je connecter simultanément ?
L'offre couvre jusqu'à 7 appareils en simultané, ce qui est suffisant pour équiper toute une famille ou l'ensemble de ses appareils personnels.
Que se passe-t-il après les 26 mois ?
L'abonnement se renouvelle automatiquement sur un cycle annuel au tarif standard, plus élevé que le prix promotionnel. Il est recommandé de poser un rappel avant l'échéance pour résilier ou renégocier si besoin.
CyberGhost ralentit-il beaucoup ma connexion ?
Sur les serveurs proches (France, Europe), l'impact est très limité : les tests 2026 montrent des débits au-delà de 400 Mb/s en download. Un ralentissement plus sensible est à prévoir sur les serveurs très éloignés (Asie, Océanie), mais sans affecter les usages courants.
