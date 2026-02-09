Quand il s'agit de votre cybersécurité, et, plus spécifiquement, de votre confidentialité en ligne, mieux vaut être accompagné par un réseau virtuel privé de haut niveau. Et cela tombe bien, car Proton VPN a une belle offre pour vous en ce début d'année.
En effet, en ce moment, vous pouvez non seulement vous offrir un abonnement à Proton VPN Plus à moindres frais, pour deux années consécutives grâce à une offre exclusive chez Clubic. Vous obtenez ainsi une belle réduction de -70% par rapport au prix de l'abonnement mensuel. De fait, pour 24 mois d'affilée, Proton VPN Plus s'offre à vous contre 2,99€/mois seulement.
Alors, n'attendez pas davantage pour profiter de cette offre exclusive Clubic récompensant votre fidélité à long terme, tout en soignant votre budget. Une fois ces deux premières années achevées, vous pouvez conserver Proton VPN Plus. Dans tous les cas, vous pouvez solliciter le service client francophone de Proton AG, 24/7.
Les points forts de Proton VPN :
- Un parc de serveurs gigantesque
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés
- Architecture optimisée pour la cybersécurité
Un VPN parmi les plus performants du marché
Cela lui permet aujourd'hui de figurer parmi les meilleurs VPN du marché après avoir été testé de manière indépendante par la rédaction de Clubic.
Preuve en est avec son parc de serveurs, comprenant désormais près de 16 000 unités dans 127 pays, ce qui vous donne l'embarras du choix pour trouver la connexion VPN qui répond le mieux à votre besoin.
Pour un usage quotidien, vous pouvez même choisir une adresse IP de substitution géolocalisée en France. L'essentiel est que votre trafic soit chiffré, ce qui est à la pointe du côté de Proton. Avec son propre protocole Stealth, développé par ses soins, vous disposez d'une infrastructure adaptée aux réseaux les plus restrictifs.
Avec votre solution Proton VPN Plus, vous pouvez également passer de nombreux caps pour devenir un peu plus encore impossible à tracer en ligne. Cela s'incarne, par exemple, par la fonctionnalité de multi-hop, qui achemine votre trafic à travers différents serveurs, ce qui est parfait pour brouiller les pistes.
Plus encore, vous avez, notamment, accès aux serveurs Secure Core. Ce parc privé, situé dans des bunkers entre l'Islande, la Suède et la Suisse, est géré par Proton en interne, et comprend 128 serveurs couvrant 67 pays.
Proton met l'accent sur votre cybersécurité
Et le tout, en respectant pleinement votre confidentialité en ligne. Concrètement, son code est open-source, et l'infrastructure de Proton est régulièrement auditée de manière à confirmer qu'aucune information relative à votre activité en ligne n'est conservée lorsque vous utilisez votre suite Proton VPN Plus.
Cet abonnement, proposé moins cher en exclusivité chez Clubic, comprend aussi Netshield. Cette fonctionnalité se charge d'accroitre votre sérénité en 3 actions fermes. Cela consiste en un blocage des publicités, mais aussi aussi des traqueurs en ligne. Netshield bloque aussi les virus qui voudraient s'en prendre à vos appareils connectés.
Quel que soit votre besoin, d'un simple gain de confidentialité en quotidien à un renforcement professionnel de votre cybersécurité, Proton et sa suite Proton VPN Plus ont tout ce qu'il faut, ou presque, pour vous accompagner.
Le tout, avec rapidité, grâce à la fonctionnalité VPN Accelerator, et des débits moyens de 10Gb/s sur son infrastructure. C'est parfait pour le gaming, le P2P, ou encore le streaming. Alors, qu'attendez-vous pour éprouver Proton VPN Plus ?
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables