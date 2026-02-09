Cela lui permet aujourd'hui de figurer parmi les meilleurs VPN du marché après avoir été testé de manière indépendante par la rédaction de Clubic.

Preuve en est avec son parc de serveurs, comprenant désormais près de 16 000 unités dans 127 pays, ce qui vous donne l'embarras du choix pour trouver la connexion VPN qui répond le mieux à votre besoin.

Pour un usage quotidien, vous pouvez même choisir une adresse IP de substitution géolocalisée en France. L'essentiel est que votre trafic soit chiffré, ce qui est à la pointe du côté de Proton. Avec son propre protocole Stealth, développé par ses soins, vous disposez d'une infrastructure adaptée aux réseaux les plus restrictifs.