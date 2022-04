Les meilleurs VPN pour Google Chrome

Cyberghost accorde son plugin proxy pour Chrome gratuitement, et permet ce faisant de masquer l’adresse IP de l’utilisateur, crypte les données et bloque tous les contenus malveillants. Actuellement, ce plugin permet l’accès à des serveurs dans 4 pays : les USA, la Roumanie, l’Allemagne et la Hollande. Malheureusement, cette extension ne vient pas sans défaut : elle n’est pas sécurisée lorsque l’on accède à des contenus de type Flash, et ne permet pas l’utilisation du killswitch. Cyberghost propose un essai gratuit de 24 heures de l’application complète (qui permet cette fois-ci l’accès à toutes les fonctionnalités et plus de 8000 serveurs dans 90 pays), en plus d’une garantie de remboursement de 45 jours.