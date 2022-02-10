Qu'est-ce que le kill switch d'un VPN ?

Un VPN fonctionne en créant un tunnel chiffré entre votre appareil et un serveur distant. Ce tunnel masque votre adresse IP réelle et redirige l’ensemble du trafic réseau à travers un serveur distant. Le chiffrement est appliqué localement avant l’envoi, puis les données sont transmises via ce canal sécurisé jusqu’à leur destination. Ce mécanisme garantit un haut niveau de confidentialité, tant que le tunnel reste intact.

Mais ce lien est plus fragile qu’on ne le croit. Une microcoupure de connexion, un changement d’interface réseau (par exemple lors d’un basculement entre Wi-Fi et 4G), une mise en veille, ou un problème sur le serveur VPN peuvent suffire à interrompre la session. Et dans ce cas, le système peut rétablir automatiquement la route par défaut via l’interface réseau physique, sauf si une protection comme le kill switch a été mise en place. Vous continuez de naviguer sans alerte, mais avec votre véritable adresse IP et un trafic non protégé.

Le kill switch est donc censé empêcher ce scénario. Lorsqu’il est activé, il surveille l’état de la connexion VPN en temps réel. Si elle tombe, il bloque immédiatement la possibilité de communiquer avec Internet en dehors du tunnel.