En revanche, la question mérite d’être posée concernant les réseaux publics, qu’ils soient protégés par un mot de passe ou non. Dans le premier cas, le code est généralement simplifié et identique pour tous les internautes. Il est souvent accessible au bas de la carte des menus, sur une affiche au milieu de l’espace détente de la gare, ou épinglé à l’entrée de l’office du tourisme. Dans le second cas… eh bien n’importe qui peut se connecter au Wi-Fi sans s’authentifier au préalable, ni même commander un café. Enfin, impossible de s’assurer que les administrateurs de ces hotspots publics ont pris la peine de configurer des identifiants de connexion solides à l’interface de gestion de la box, ni même de savoir si le réseau est correctement chiffré (WPA2 ou WPA3 a minima, les WEP et WPA étant considérés comme trop vulnérables).