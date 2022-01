Plus rapide que le Wi-Fi 6E, le Wi-Fi 7 est déjà là, en démonstration

À l'occasion de son annonce, MediaTek a effectué une démo visant à nous en mettre plein la vue accessoirement, mais avant tout dans le but de montrer comment sa technologie Wi-Fi 7 Filogic est capable d'exploiter tout le potentiel de la norme IEEE 802.11be, avec une technologie de fonctionnement multi-liaison (ou MLO). Le Wi-Fi 7 fait la promesse de débits plus élevés et de latences plus faibles par rapport au Wi-Fi 6, et surtout par rapport à la dernière norme, déjà très performante, à savoir le Wi-Fi 6E.