CES 2021 : Linksys dévoile son nouveau système Wi-Fi maillé et passe la 6E

L'AXE8400 devrait être commercialisé à partir du printemps ou de l'été 2021 et seule la tarification américaine a pour l'heure été avancée : 449,99 $ pour une borne seule, 849,99 $ en pack de deux bornes et 1 199,99 $ en pack de trois. La sortie dans le reste du monde n'interviendrait qu'au second semestre 2021.