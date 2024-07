Netgear Nighthawk RS300 : le Wi-Fi 7 enfin accessible pour tous ?

Jusqu’ici toutes les solutions Wi-Fi 7 qui ont transité par notre laboratoire étaient plus des vitrines technologiques qu'autre chose (Netgear Orbi 970, Netgear Nighthawk RS700S, D-Link BE85). En effet, si les performances des premiers routeurs Wi-Fi 7 mis sur le marché nous ont tous laissés rêveurs, leurs tarifs stratosphériques - quelle que soit la marque du produit - avaient tout pour refroidir les plus geeks d'entre nous. Et force est de constater que les fournisseurs Internet ne se battent pas non plus pour démocratiser le Wi-Fi 7. À ce jour, seul Free a adopté cette norme de réseau sans fil dans ses Freebox Ultra et Freebox Pop. Alors, si vous commencez à posséder de l’équipement compatible et que vous souhaitez profiter du débit XXL du Wi-Fi 7 sans trop vous ruiner, Netgear propose une solution qui peut valoir le détour avec son nouveau routeur Nighthawk RS300 (349€).