Wi-Fi 7 : il faudra passer à la mise à jour Windows 11 24H2

Emmanuel_ANGULO1

Oui… Mais la différence c’est que Microsoft touche 90% du maché du PC, que ce soit du Pro ou du particulier, d’ailleurs même Chrome OS est plus déployé que Linux à ce jour.

La marge de manoeuvre n’est pas la même et sur Windows il faut être compatible et optimisé pour le plus grand nombre, donc , oui ça prend plus de temps de développement pour limiter la casse le plus possible lors de la sortie.

Mais oui, en effet, Linux fonctionne très bien avec, c’est un fait.