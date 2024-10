De manière plus concrète, la norme 6E offre des vitesses de connexion plus rapides (jusqu’à 11 Gb/s théoriques), des temps de réponses plus réactifs, une meilleure stabilité des pour les appels audios et vidéos, mais surtout des cas d’interférences réduits avec le Wi-Fi des voisins. Et pour cause, puisque ses bandes de fréquence sont moins utilisées et deux fois plus larges que celles du Wi-Fi 6, elles échappent plus facilement aux problèmes de congestion du réseau et facilitent la circulation des données.