4G, 5G ou Wi-Fi ? Vous allez bientôt pouvoir choisir facilement sur Windows 11

Microsoft semble définitivement bien décidée à améliorer l’expérience proposée par son système d’exploitation, et plus particulièrement en ce qui concerne la gestion et l’utilisation des réseaux Wi-Fi. En effet, pas plus tard que ce matin, nous apprenions que le géant américain allait déployer une fonctionnalité qui permettrait d'afficher les mots de passe Wi-Fi.