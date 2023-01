Résolution des problèmes de réseau sous Windows 11 : bientôt un nouvel outil vraiment efficace ?

Le fait que l’outil soit dorénavant intégré à l’application offrirait, semble-t-il, une expérience de dépannage plus fluide et plus efficace. Pour ce faire, Microsoft aurait, dans un premier temps, identifié les 30 problèmes de connectivité les plus courants rencontrés par les utilisateurs et utilisatrices de Windows 11. Le géant américain entend ainsi bien affiner davantage les capacités d'analyse de son utilitaire et enfin proposer à ses clients des diagnostics dignes de ce nom. Alors, heureux ?