Paramètres de volume : cette nouvelle fonctionnalité bien pratique va débarquer sur Windows 11

Après l’Explorateur de fichiers et le gestionnaire de tâches, c’est à présent au tour des paramètres de volume d’être passés au crible par Microsoft. Comme l’a signalé Rafael Rivera sur Twitter, le mélangeur de volume, accessible depuis la barre des tâches, a récemment subi quelques changements notables. En effet, il sera prochainement enfin possible d’ajuster le son de chaque application indépendamment des autres. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d’aller farfouiller dans les paramètres de Windows, au risque de vous perdre et d’en oublier la raison même de votre venue.