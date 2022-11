Windows 11 : un an après, quel bilan ?

En plus d'une refonte graphique, Microsoft a amélioré quelques services pour Windows 11. Le premier changement notable a été pour Teams, maintenant directement intégré au système et accessible via la barre des tâches. L'intégration à Windows est on ne peut plus poussée et les mises à jour ne cessent d'arriver pour ce service. En plus d'un design épuré on notera que les les options d'appels sont accessibles directement en passant la souris sur la barre des tâches, le partage d'écran est simplifié et les actions d'appel sont facilitées.

Les paramètres Windows ont également bénéficié d'un petit lifting. De nombreuses options ont été retravaillées et méritent que l'on se penche un peu plus dessus. C'est le cas par exemple du gestionnaire de stockage qui propose désormais des recommandations de nettoyage en ciblant la corbeille, le dossier des téléchargements, les fichiers volumineux mais également les applications peu voire plus utilisées. Zoom sur le paramétrage des écrans qui permet désormais de définir une fréquence d'actualisation précise pour un moniteur donné. Enfin notons les efforts faits sur l'assistant de concentration qui affiche désormais un minuteur et vous permet d'activer certaines notifications entrantes.

Soulignons que le panneau de configuration est toujours disponible… mais désormais avec un panel bien limité d'options.