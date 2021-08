Windows 11 : les PC non compatibles avec les exigences de Microsoft pourront en profiter mais sans mises à jour garanties

Rappelons que Windows 11 ne serait pris en charge que sur des appareils répondant, au minimum, aux caractéristiques suivantes : un processeur de 64 bits à 1 GHz avec deux cœurs au moins, 4 Go de mémoire RAM, 64 Go de stockage, un démarrage sécurisé compatible UEFI, une version 2.0 du Module de plateforme sécurisée (TPM), des graphiques compatibles DirectX 12 / WDDM 2.x et un écran HD de 9" (résolution d'au moins 720p). Microsoft a par ailleurs mis à jour ses exigences et accepte désormais les processeurs Intel Core X-series, Xeon, W-series

et le 7820HQ. D'autres n'ont pas cette chance, à l'image de la série Zen 1 d'AMD, présentant un risque accru de plantage.

De quoi vous pousser à l'achat d'une nouvelle machine ? C'est un comportement que pourraient adopter de nombreux utilisateurs qui ne seraient pas en mesure de mettre à niveau leur appareil actuel, notamment par l'installation d'un nouveau processeur par exemple. Microsoft pourrait bien à nouveau clarifier sa position prochainement, mais le flou laissé autour de certaines révélations faites à The Verge, notamment autour de l'accès aux mises à jour une fois l'installation manuelle réalisée, ne permet pas d'anticiper davantage.