Windows 11 : votre ordinateur pourra-t-il faire tourner le nouvel OS ?

Microsoft a annoncé la semaine dernière le lancement de son tout nouveau système d’exploitation, Windows 11 .

Prévu pour l'automne 2021, le petit dernier de la firme est accompagné d’une liste de naissance qui en fera pâlir plus d’un : puce multicœur, processeur Core 8e génération, 4 Go de mémoire vive, etc. Un outil a été lancé par Microsoft pour vérifier la compatibilité matérielle des ordinateurs à ce nouveau logiciel système.