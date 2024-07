Windows 11 : les premières versions de l'OS (21H2 et 22H2) ne seront bientôt plus mises à jour, comment garder un PC sécurisé

Fin de partie pour les deux premières moutures de Windows 11. Alors que le système d'exploitation s'apprête à fêter ses trois ans, Microsoft vient officiellement d'annoncer la fin du support pour les versions 21H2 et 22H2 de l'OS. Et les jours sont comptés, puisque ces deux updates recevront leur toute dernière mise à jour de sécurité le 8 octobre 2024. Si vous faites partie des récalcitrants, vous n'aurez plus le choix : si vous souhaitez continuer à profiter de patchs correctifs, fonctionnels et de sécurité, vous ne pourrez pas couper à la migration vers Windows 11 23H2.