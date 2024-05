Windows 12, grand absent de la dernière conférence de Microsoft

Pourtant, plusieurs sources évoquaient la sortie d’un potentiel « Windows 12 » à la fin 2024. Mais le départ d’un cadre important de Microsoft durant le mois de janvier aurait bouleversé les plans de l’entreprise et obligé Microsoft à sortir un Windows 11 24H2 plutôt qu’un Windows 12. Les spéculations allaient d’autant plus de bon train que Windows 11 est sorti depuis bientôt trois ans, soit un laps de temps similaire à celui qui séparait Windows Vista et Windows 7 ou Windows 8 et Windows 10.