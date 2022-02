Microsoft commencerait à travailler sur Windows 12 dès le mois prochain

Windows 11 est à peine sorti que Microsoft penserait déjà à la suite. Le dernier système d’exploitation apporte une nouvelle expérience, un design plus moderne et de nouvelles fonctionnalités, sans pour autant briser les codes de son prédécesseur. Pour la prochaine version, le géant de Redmond pourrait essayer de tout remettre à plat. Et pour ce faire, Microsoft commencerait le chantier le plus tôt possible.