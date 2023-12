Windows 12 : Microsoft hésiterait à l'appeler autrement

Concernant la dénomination du futur OS de Microsoft, il est on ne peut plus clair qu'il ne s'agira que d'une décision purement marketing, comme le souligne le journaliste de Windows Central. Car, quoi qu'il en soit, celui-ci sera bel et bien conçu comme une toute nouvelle version de Windows et non comme une simple update de Windows 11.

Nous le savons, l'intelligence artificielle sera au cœur de la prochaine version de Windows. Si nous avons déjà une idée des premières fonctionnalités qui verront le jour, il nous reste encore à découvrir l'interface, la date de sortie, ou encore le nom définitif qui sera adopté par Microsoft.