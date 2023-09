Quel avenir pour Windows (et Surface) suite au départ de Panos Panay ?

Panay a débuté sa carrière chez Microsoft en 2004 en tant que directeur de programme de groupe. Des années plus tard, et après avoir assuré le développement de la gamme Surface, il embrassera, en 2018, le rôle de chef de produit. Ces deux dernières années, après avoir supervisé le développement de Windows 11, ses réussites au sein de l'entreprise l'ont amené à devenir le vice-président de l'équipe dirigeante, notamment en charge de conseiller le P.-D.G. de la société, Satya Nadella. Mais après 19 années de bons et loyaux services, Panos Panay quitte Microsoft pour rejoindre les rangs de Amazon, et ainsi remplacer Dave Limp en tant que patron d'Amazon Echo et Alexa.