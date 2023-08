Microsoft tue Kinect une seconde fois

Le site The Verge nous apprend en effet que Swati Mehta, Senior Principal Scientist chez Microsoft, a déclaré que les kits de développement Azure Kinect ne seraient plus disponibles à l'achat à partir de la fin du mois d'octobre. Elle promet néanmoins que celles et ceux qui en ont déjà un en leur possession pourront toujours continuer de l'utiliser normalement. Si Microsoft assure donc que Azure Kinect DK continuera de s'insérer à son écosystème, il est on ne peut plus clair que la fin de sa disponibilité laisse présager de sa mort progressive, pour ne pas dire immédiate. Une page se tourne, bien que nous l'ayons tous déjà tournée depuis longtemps, non ?